التقشف يموت في هدوء

لندن ــ مرت سنوات عديدة منذ ناقش صناع السياسات بجدية مزايا التقشف المالي. وكانت المناقشات صامتة حول المزايا المحتملة لاستخدام الحوافز لتعزيز النمو الاقتصادي في الأمد القريب، أو حول التهديد المتمثل في بلوغ الدين الحكومي مستويات من شأنها أن تمنع النمو في الأمد المتوسط.
لا يوجد أي لبس عندما يتعلق الأمر بأي جانب فاز، ولماذا. فقد مات التقشف. وفي حين يواصل الساسة التقليديون اتخاذ تدابير حماية المؤخرة ضد الشعبويين المدعين، فمن المرجح أن يتبنوا المزيد من تيسير السياسة المالية ــ أو على الأقل تجنب تشديد القيود ــ لجني مكاسب اقتصادية شبه مؤكدة في الأمد القريب. ولكن من غير المرجح في الوقت نفسه أن يستجيبوا للتحذيرات من العواقب المترتبة على مستويات الدين الأعلى في الأمد المتوسط، نظرا للحديث الشائع عن بقاء أسعار الفائدة "عند مستوى أدنى لفترة أطول".
وبوسعنا أن نؤكد على نشوء إجماع دولي حول السياسة المالية من خلال مراجعة البيانات المشتركة لصناع السياسات. كانت آخر مرة أصدرت فيها مجموعة الدول السبع بيانا يشير إلى أهمية ضبط الأوضاع المالية في قمة لوغ إرن في عام 2013، عندما كانت آنذاك مجموعة الدول الثماني.
منذ ذلك الوقت، كانت البيانات المشتركة تتضمن مقترحات غير متبلورة لتنفيذ "الاستراتيجيات المالية بمرونة لدعم النمو" وضمان استدامة نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. إن وضع الدين على مسار مستدام يعني فرضيا أنه لن يزداد على نحو لا ينقطع. ولكن في غياب إطار زمني محدد، قد تخضع مستويات الدين لانحرافات مطولة، وتُصبِح استدامتها مفتوحة للتفسيرات المختلفة.
كانت الاعتراضات على التقشف مفهومة في الفترة التي أعقبت الأزمة المالية التي اندلعت في عام 2008. وجرى إحكام السياسة المالية عندما كان النمو هزيلا عند مستوى أقل من 2% (بعد ارتداده في عام 2010)، وأظهرت فجوات الناتج السلبية الكبيرة أن تعافي تشغيل العمالة في الإجمال سيكون بطيئا.
في أواخر عام 2012، أثناء ذروة مناقشة التقشف في مرحلة ما بعد الأزمة، كانت الاقتصادات المتقدمة في خضم عملية تشديد السياسات لسنوات متعددة بما يعادل أكثر من نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، وفقا لبيانات التوازن الأولي المعدلة دوريا الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
ولكن كما جرى تشديد السياسة المالية عندما بدا أن الظروف الاقتصادية الدورية تدعو إلى التيسير، يجري الآن تيسير السياسات في حين يبدو أن الظروف تدعو إلى التشديد. واختفت فجوة الناتج في الاقتصادات المتقدمة، وبدأ التضخم يتجه نحو الارتفاع، ومن المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي العالمي أقوى معدلاته منذ عام 2010.
في عام 2013، كانت اليابان الدولة الوحيدة بين الاقتصادات المتقدمة التي تخفف سياستها المالية. ولكن في عامنا هذا، يبدو أن المملكة المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تستعد لتشديد سياستها ــ وهذا على افتراض أن الاضطرابات السياسية الأخيرة لم تغ��ر توجهاتها المالية، وهو ما سينعكس في بيان وزير الخزانة في الخريف.
يتفق أغلب المراقبين على أن مستويات الديون الحكومية مرتفعة بشكل مزعج في العديد من الاقتصادات المتقدمة، وعلى هذا فمن الحكمة أن يناقش صناع السياسات استراتيجيات ترمي إلى خفضها. وعلاوة على ذلك، هناك خيارات عديدة للقيام بهذا، وبعضها أسهل أو أكثر فعالية من غيرها.
في نهاية المطاف، يرتبط خفض الديون الحكومية بالعلاقة بين النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة. فكلما كان معدل النمو أعلى نسبة إلى أسعار الفائدة، كلما كان مستوى خفض الديون الحكومية اللازم لتثبيت استقرار الدين أو خفضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أقل.
ومع استمرار النمو الاقتصادي في الارتفاع بينما تتراجع أسعار الفائدة، على الأقل خارج الولايات المتحدة، يتاح للسلطات المالية المزيد من الفرص لخفض الدين، وخلق الحيز المالي اللازم لتدابير التحفيز عندما يأتي الانكماش الدولي المحتم التالي. ولكن صناع السياسات لا يفعلون هذا، مما يوحي بأنهم أعطوا الأولوية إلى حد كبير لاعتبارات سياسية قبل الحيطة المالية.
بعد الانتخابات الأخيرة في هولندا وفرنسا، تعلن جوقة متنامية الآن أن "شعبوية الذروة" قد مرت. ولكن ربما يكون بوسعنا أن نزعم بنفس السهولة أن المثل الشعبوية يجري استيعابها في أجندات سياسية واقتصادية أكثر توافقا مع الاتجاه السائد. ونتيجة لهذا، لم يعد أمام الساسة، وخاصة في أوروبا، أي اختيار سوى محاباة سياسات النمو الشامل والتدقيق في التأثير المحتمل الذي قد تخلفه أي سياسة بعينها على توزيع الدخل.
الواقع أن هذه البيئة السياسية من غير الممكن أن تفضي إلى ضبط الأوضاع المالية. ولابد أن يكون تصميم أي زيادات ضريبية أو تخفيضات للإنفاق جيدا بشكل استثنائي ــ وربما يكون هذا مستحيلا ــ لكي يتجنب القادة ردة فعل شعبوية سلبية. وسوف يخسر بعض الناس دوما أكثر من آخرين بسبب ضبط الأوضاع المالية، ومن الواضح أن تقرير من هم أولئك الناس ليس ممارسة سارة على الإطلاق.
حتى الآن، يجري تأخير تلك القرارات لأسباب سياسية. ولكن العواقب الاقتصادية المترتبة على ارتفاع الديون الحكومية لا يمكن تجاهلها إلى الأبد. وقد بدأت السياسة النقدية تتغير بالفعل في الولايات المتحدة، وربما تكون على وشك أن تتغير على مستوى العالَم. وعلى نحو أو آخر، سوف يكون لزاما على السلطات المالية أن تواجه مقايضات بالغة الصعوبة في السنوات القادمة.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
CommentsHide Comments Read Comments (4)
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Comment Commented Jim Tucker
"Most observers would agree that government debt levels are uncomfortably high in many advanced economies..."
Not this observer. I note that nowhere is there any explanation in this piece as to what makes current government "debt" levels "dangerous." It's just waved away by appealing to what "most observers" would agree to, itself a proposition that is not established.
The debt-to-GDP ratio of a monetarily sovereign nation is meaningless. Such nations can cease issuing securities any time they want without any negative ramifications on their fiscal powers. Read more
Comment Commented Val Samonis
Austerity is a good policy in cases when you are reasonable sure of the upswing of the enire economic environment of a country, e.g. very successful in Canada of the 199s0. But in the EU after 2008 Crisis austerity was an unwise policy. Read more
Comment Commented Anthony DeAngelis
1) Debt fueled govt spending is the same things as giving an alcoholic a drink in the morning. Makes things temporarily better, but long term, disastrous.
2) Peak Populism - LOL.
a) Le Pen is young and France is structurally deficient. Furthermore, if you think terrorism in Europe is going to abate, you are wrong.
b) As Debt/GDP increases, so will the need for increased taxes. This is not a situation that you can grow out of. Debt can be rolled forward, but eventually you'll see rates increase, which will increase interest expense, which will result in decreased spending on entitlements (I almost choked laughing) or increased taxes.
Populism has only begun and it is because Western governments have mismanaged and over regulated. Austerity is painful, but if an economy and nation cannot grow without govt spending it has serious issues.
But please, keep quantitatively easing, printing cash, increasing taxes and regulations. Nothing could ever go wrong with that plan. Read more
Comment Commented M M
The author of this article has missed to mention or even consider the "elephant in the room" and that is the value of assets. Debt is high because the value of assets is exhorbitant. Unless there is an adjustment (downwards) in the value of assets, debts can only move in one direction.... Read more
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