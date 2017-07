Quanto è sano il sistema finanziario globale?

Mohamed A. El-Erian, Chief Economic Adviser at Allianz, the corporate parent of PIMCO where he served as CEO and co-Chief Investment Officer, was Chairman of US President Barack Obama’s Global Development Council. He previously served as CEO of the Harvard Management Company and Deputy Director at t… read more

LONDRA – Nelle ultime settimane, i policymaker di entrambi i lati dell'Atlantico hanno affermato che il sistema finanziario è solido e stabile. La Federal Reserve ha annunciato a giugno che tutte le banche statunitensi hanno superato gli stress test annuali. E il presidente della Fed Janet Yellen ha ora suggerito che potremmo non trovarci più di fronte a un'altra crisi finanziaria "nel corso della nostra vita".

Allo stesso tempo, il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) – che monitora le pratiche regolamentari nel mondo al fine di garantire che soddisfino le norme approvate a livello globale – ha dichiarato, in una lettera ai leader del G20, che le “forme tossiche del sistema bancario ombra” sono in via di eliminazione.

In breve, le misure attuali per rafforzare il sistema finanziario globale hanno indubbiamente dato i loro frutti, soprattutto quando si tratta di rafforzare i capitali di cuscinetto e fare ordine nei bilanci di parti importanti del sistema bancario. Le ultime promesse da parte dei policymaker sono di conforto per chi tra noi è preoccupato che non è stato fatto abbastanza per ridurre il rischio finanziario sistemico e per garantire che le banche sono al servizio dell'economia reale, piuttosto che rappresentare una minaccia per il suo benessere.

Eppure è troppo presto per dare al sistema finanziario nel suo complesso un certificato di buona salute. Gli sforzi per sostenere il settore bancario in alcune parti d'Europa sono ancora molto lontani. E, cosa più importante, i rischi finanziari hanno continuato a migrare verso attività non bancarie.

Dopo un'irresponsabile assunzione dei rischi che ha quasi gettato l'economia globale in una depressione pluriennale nel 2007-2008, le autorità di regolamentazione e le banche centrali nelle economie avanzate hanno lanciato uno sforzo maggiore per rafforzare i loro sistemi finanziari. A tal fine, si sono concentrate inizialmente sulle banche, che da allora hanno aumentato i loro capitali di cuscinetto, ripulito bilanci oscuri, aumentato la liquidità, incrementato la trasparenza, ristretto l'ambito delle attività a elevato rischio, e, in parte riallineato gli incentivi interni per scoraggiare comportamenti imprudenti. Inoltre, il processo per aiutare le banche fallite e in via di fallimento è stato migliorato.

In aggiunta al rafforzamento del settore bancario, i policymaker hanno fatto anche progressi verso la standardizzazione dei mercati dei derivati e verso una maggiore solidità e trasparenza, che riduce inoltre il rischio di futuri salvataggi da parte dei contribuenti a causa delle istituzioni irresponsabili. Inoltre, il sistema di pagamento e regolamento è stato reso più sicuro, abbassando di conseguenza la minaccia di un "arresto improvviso" nell'attività economica, come quello che si è verificato nel quarto trimestre del 2008.

È stato incoraggiante vedere le autorità nazionali coordinare i loro sforzi sotto gli auspici della FSB. Un migliore coordinamento ha ridotto il rischio di arbitraggio regolamentare, e affronta la minaccia che le banche saranno, come l'ex governatore della Bank of England Mervyn King, ha memorabilmente affermato, “internazionali in vita, ma nazionali quando muoiono”.

Gli Stati Uniti e il Regno Unito sono in prima linea sulle riforme, e l'Europa sta recuperando.

Supponendo che sia così, come i policymaker sostengono, la garanzia della Yellen di un sistema bancario "molto più forte" negli Stati Uniti si applicherà a tutte le altre autorità bancarie di importanza sistemica nel mondo sviluppato. E l'affermazione fiduciosa della FSB secondo la quale "le riforme hanno affrontato le spaccature che hanno causato la crisi finanziaria globale" riceverà più sostegno.

Tuttavia, è ancora troppo presto per cantare vittoria. Anche se la FSB descrive il sistema finanziario come “più sicuro, snello e giusto”, riconosce anche "rischi nascenti che, se lasciati incontrollati, possono compromettere l'obiettivo del G20 per una crescita forte, sostenibile ed equilibrata".

In qualità di osservatore e partecipante ai mercati di capitali globali, tre di questi rischi saltano agli occhi.

In primo luogo, poiché le banche regolamentate con più attenzione hanno cessato determinate attività, volontariamente o no, sono state sostituite da non banche che non sono soggette agli stessi standard di vigilanza e di regolamentazione.

In secondo luogo, alcuni settori del sistema non bancario sono ora in preda ad una "delusione di liquidità", nella quale alcuni prodotti rischiano di sovraccaricare la liquidità che possono fornire per i clienti che operano in alcune aree - come i corporate bond ad alto rendimento e quelli dei mercati emergenti - particolarmente vulnerabili alla volatilità del mercato. Allo stesso tempo, gli exchange-traded funds (ETF) sono proliferati, mentre gli intermediari finanziari si sono ridotti rispetto agli utenti finali più grandi e complessi.

In terzo luogo, il sistema finanziario deve ancora sentire il pieno impatto delle interruzioni tecnologiche alimentate dai progressi nei big data, intelligenza artificiale e mobilità, che sono già in procinto di far crescere un numero sempre maggiore di altri settori stabiliti. E le attività di tecnofinanza (fintech) che sono aumentate sono regolate in modo inadeguato e devono essere ancora testate da un ciclo completo di mercato.

Certo, un'altra crisi finanziaria sistemica che minaccia la crescita e la prosperità economica a livello mondiale probabilmente non deriverebbe dal sistema bancario. Ma sarebbe prematuro affermare che abbiamo posto tutti i rischi a fronteggiare il sistema finanziario.

Poiché i rischi sono stati trasformati - e migrati dal sistema bancario – le autorità di regolamentazione e di vigilanza dovranno rafforzare i loro sforzi e allargare la loro attenzione per vedere oltre le banche. Dopo tutto, come ha sottolineato Greg Ip del Wall Street Journal nel 2015, "rimuovere il rischio è come fare pressioni su un letto d'acqua: il rischio spesso riappare altrove. Così succede con gli sforzi per rendere più sicuro il sistema finanziario dalla crisi finanziaria ".