Como podem os bolseiros africanos reduzir o desemprego em África

Seife Ayele is a research fellow at the Institute of Development Studies at the University of Sussex.

Samir Khan is Senior Manager of Research and Policy Communications at The MasterCard Foundation.

Jim Sumberg is a research fellow at the Institute of Development Studies at the University of Sussex.

BRIGHTON – Como dois terços da população de África têm menos de 25 anos, a juventude do continente poderá ser a sua maior vantagem competitiva. Afinal, as perspectivas económicas de longo prazo estão normalmente associadas à disponibilidade de uma mão-de-obra jovem e móvel. Um relatório recente da Fundação Mo Ibrahim determinou que dez das 25 economias mundiais com crescimento mais rápido entre 2004 e 2014 estavam em África. Porém, com muitos milhões de jovens desempregados em 2015, e muitos mais em situação de subemprego, a África não conseguiu ainda atingir o seu pleno potencial.

O desafio do emprego juvenil no continente persiste por inúmeras razões. Para começar, as políticas e intervenções centradas na juventude são limitadas na região. Os programas que existem carecem de coordenação adequada, e frequentemente não conseguem incorporar ensinamentos e comentários. As estratégias de emprego também têm sido tendencialmente baseadas na teoria; embora bem-intencionadas, podem não produzir resultados quando postas em prática.

Mas, na nossa opinião, uma fraqueza adicional e frequentemente esquecida é um ambiente académico que limita as contribuições dos académicos mais jovens (os estudantes que se encontram a terminar os seus doutoramentos), possivelmente detentores das soluções para pôr o continente a funcionar. A experiência demonstra que os jovens doutorandos africanos produzem investigação que é fundamental para a resolução dos desafios de desenvolvimento do continente. E contudo, com demasiada frequência, a estas mentes jovens falta a formação, o acesso e apoio de que necessitam, para levarem as suas ideias do terreno à arena da decisão política.

Foi por isso que aderimos a uma iniciativa global que proporciona, a jovens investigadores africanos, a oportunidade de se envolverem em soluções orientadas para políticas, através da colaboração em matéria de investigação e de oportunidades de publicação. Fundada em 2016 pela The MasterCard Foundation e pelo Institute of Development Studies (IDS) no Reino Unido, a Rede de Bolseiros Matasa pretende reunir o talento académico juvenil do continente para ajudar a resolver o desafio do emprego juvenil em África.

Como este desafio está intimamente ligado a outros assuntos (como as migrações, os conflitos, o desenvolvimento rural, e o género), os decisores políticos devem considerar vários factores enquanto procuram soluções. A investigação dos nossos bolseiros sobre estes assuntos coloca questões vitais aos governos e aos financiadores do desenvolvimento, sobre como conceber soluções e implementá-las de maneiras que garantam a responsabilização.

A primeira coorte de bolseiros, que publicou recentemente as suas conclusões no Boletim do IDS, incluía dez doutorandos africanos na área das ciências sociais. Com treino e orientação da equipa do IDS, os bolseiros aperfeiçoaram as suas ideias através da orientação dos pares, e trabalharam no sentido de gerar ideias para políticas através de interacções com funcionários governamentais e profissionais de ONG.

Até agora, a produção dos bolseiros tem sido notável: sínteses sobre vários tópicos, como o desemprego juvenil no Gana, a produção de gado no Quénia, e as estratégias regionais para melhorar o empreendedorismo juvenil. Os primeiros bolseiros Matasa também estudaram as dimensões políticas do desemprego juvenil e os processos políticos na Etiópia, as preocupações sociais e culturais subjacentes às escolhas de emprego no continente, o modo como a orientação afecta o empreendedorismo, e o modo como os jovens africanos encaram as indústrias ilegais, como o jogo ou a prostituição.

Certas investigações destes bolseiros já produziram resultados notáveis, tanto mais por serem contra-intuitivos. Por exemplo, o inquérito às estratégias de emprego realizado pelo investigador Nicholas Kilimani, de Kampala, descobriu que as taxas de desemprego juvenil na verdade aumentam de forma proporcional ao grau de instrução, contrariamente aos pressupostos normalmente assumidos. Resolver a crise do emprego também obrigará, portanto, a um pensamento criativo, defende Kilimani. “O desafio do emprego juvenil requer acções políticas para além do ensino básico e dos mercados laborais,” defende, “em áreas como os mercados de crédito, as infra-estruturas, a regulamentação empresarial, e o desenvolvimento rural.”

O trabalho de Maurice Sikenyi, que estudou o Fundo de Desenvolvimento Empresarial para a Juventude do Quénia, é igualmente inovador. Utilizando entrevistas e dados secundários, o bolseiro da Universidade do Minnesota concluiu que o alcance e o impacto do fundo estavam a ser enfraquecidos pela corrupção, por critérios de elegibilidade vagos, por longos tempos de espera para o processamento de empréstimos, e por uma subvalorização dos riscos que os jovens enfrentam quando começam os seus próprios negócios. O seu artigo explora o modo como o programa de desenvolvimento pode ser reforçado, através de uma maior atenção a medidas de responsabilização e de uma atenção renovada em programas de orientação.

A África pode dar a volta ao emprego juvenil. Para fazê-lo, contudo, os decisores africanos precisam de envolver-se mais profundamente com os investigadores mais jovens e mais brilhantes do continente, que se encontram muitas vezes excepcionalmente posicionados para proporcionarem contributos especiais, e de construir novos nodos de conectividade académica entre a investigação, as políticas, e as práticas do continente.