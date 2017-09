Hoe Afrikaanse wetenschappers de Afrikaanse werkloosheid kunnen reduceren

Seife Ayele is a research fellow at the Institute of Development Studies at the University of Sussex.

Samir Khan is Senior Manager of Research and Policy Communications at The MasterCard Foundation.

Jim Sumberg is a research fellow at the Institute of Development Studies at the University of Sussex.

BRIGHTON – Met een Afrikaanse bevolking die voor twee derde uit mensen onder de 25 jaar bestaat is de jeugd van het continent wellicht haar grootste concurrentievoordeel. De lange termijn economische vooruitzichten van landen zijn tenslotte normaliter gekoppeld aan de beschikbaarheid van een jonge en mobiele beroepsbevolking. Een recent rapport van de Mo Ibrahim Foundation concludeert dat tussen 2004 en 2014 tien van de vijfentwintig snelst groeiende economieën in Afrika lagen. En toch is Afrika er met vele miljoenen werkloze jongeren en nog meer mensen met te weinig werk gemeten in 2015 vooralsnog niet in geslaagd om haar volle potentieel te benutten.

De uitdagingen van het continent qua jongerenwerkgelegenheid blijven vanwege vele redenen aanhouden. Om te beginnen bestaat er in de regio gebrek aan op de jeugd gericht beleid en interventies. De programma’s die er wel zijn ontberen een adequate coördinatie en slagen er vaak niet in om opgedane ervaring en terugkoppeling te incorporeren. Ook neigen strategieën voor werkgelegenheid grotendeels theoretisch te zijn; alhoewel goedbedoeld kunnen ze wanneer in praktijk gebracht nalaten resultaten op te leveren.

Maar naar onze mening is een bijkomende en vaak vergeten zwakte een academisch milieu dat de bijdrage van Afrika’s jongste wetenschappers – studenten die net aan het promoveren zijn – beperkt, die in feite de sleutel in handen kunnen hebben om het continent aan het werk te krijgen. De ervaring leert dat jonge Afrikaanse promovendi onderzoek produceren dat cruciaal is om de ontwikkelingsuitdagingen van het continent tegemoet te treden. En toch kennen deze jonge geesten veel te vaak een gebrek aan de training, toegang, en steun die ze nodig hebben om hun ideeën vanuit het veld naar de beleidsarena te brengen.

Daarom doen wij mee aan een mondiaal initiatief om jonge Afrikaanse onderzoekers een kans te bieden om betrokken te worden bij beleidsgerichte oplossingen, door middel van onderzoekssamenwerking en mogelijkheden tot publiceren. Gelanceerd in 2016 door de Mastercard Foundation en het Institute of Development Studies (IDS) in het Verenigd Koninkrijk heeft het Matasa Fellows Network tot doel om het jonge academische talent van het continent samen te brengen om de uitdaging van de Afrikaanse jeugdwerkgelegenheid op te lossen.

Omdat deze uitdaging nauw verbonden is met andere kwesties zoals migratie, conflict, plattelandsontwikkeling, en sekse moeten beleidsmakers wanneer ze over oplossingen nadenken een groot net uitwerpen. Het onderzoek van onze fellows over deze onderwerpen poneert cruciale vragen voor overheden en ontwikkelingsdonoren over hoe oplossingen te ontwerpen en te implementeren op manieren die aansprakelijkheid garanderen.

De eerste lichting fellows, die onlangs hun bevindingen in het IDS Bulletinpubliceerden, bestaat uit tien Afrikaanse promovendi die in de sociale wetenschappen actief zijn. Met coaching en mentorschap van de IDS-staf hebben de onderzoekers hun ideeën door middel van peer-mentorschap verfijnd en eraan gewerkt om door interactie met overheidsfunctionarissen en professionals van ngo’s ideeën voor beleid te genereren.

De productie van de fellows is tot nu toe opmerkelijk geweest; beleidsnota’s over een diverse reeks onderwerpen, waaronder jeugdwerkloosheid in Ghana, veeteelt in Kenia, en regionale strategieën voor het verbeteren van ondernemerschap door jongeren. Daarnaast heeft de eerste lichting Matasa onderzoekers de politieke dimensies van jeugdwerkgelegenheid en beleidsprocessen in Ethiopië bekeken, de sociale en culturele overwegingen die ten grondslag liggen aan keuzen qua werk over het hele continent, hoe mentorschap ondernemerschap beïnvloedt, en hoe jonge Afrikanen naar illegale industrieën zoals gokken en sekswerk kijken.

Gedeelten van het onderzoek van de fellows hebben opmerkelijke uitkomsten gegenereerd – des te meer omdat ze contra-intuïtief zijn. Zo heeft de enquête van de in Kampala werkende onderzoeker Nicholas Kilimani naar werkgelegenheidsstrategieën bijvoorbeeld gevonden dat de jeugdwerkloosheid in tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt in werkelijkheid stijgt relatief tot het genoten onderwijs. Het oplossen van de werkloosheidscrisis vereist daarom creatief denken, zo betoogt Kilimani: ‘de uitdaging de jeugd aan het werk te krijgen vereist beleidsactie die verder gaat dan basisonderwijs en arbeidsmarkt, richting terreinen als kredietmarkten, infrastructuur, regelgeving voor het bedrijfsleven, en plattelandsontwikkeling.’

Het werk van Maurice Sikenyi, die het Keniaanse Youth Enterprise Development Fund bestudeerde, een door de regering geleid initiatief voor microfinanciering, is net zo innovatief. Met gebruik primair gebruik van interviews en secundair gebruik van data concludeerde de wetenschapper van de University of Minnesota dat het bereik en de impact van het fonds wordt verzwakt door corruptie, vage criteria voor toewijzing, lange wachttijden voor leningen, en het te weinig onderkennen van de risico’s die jonge mensen moeten nemen wanneer ze hun eigen bedrijf beginnen. Zijn artikel verkent hoe het ontwikkelingsprogramma versterkt zou kunnen worden door een grotere aandacht voor maatregelen voor aansprakelijkheid en een hernieuwde focus op mentorschap.

Afrika kan qua jeugdwerkgelegenheid grote sprongen maken. Om dit te doen echter moeten Afrikaanse besluitvormers nauwer samenwerken met de jongste en meest talentvolle onderzoekers van het continent – die vaak uniek gepositioneerd zijn om sleutelinzichten te verschaffen – en nieuwe knooppunten van academische connectiviteit creëren tussen het onderzoek, het beleid, en de praktijk van het werelddeel.

Vertaling Melle Trap