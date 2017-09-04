非洲学界如何降低非洲失业

布莱顿—三分之二的非洲人口还不到25岁，年轻人也许是非洲最大的竞争优势。毕竟，国家的长期经济前景通常取决于是否能获得年轻的流动劳动力。易卜拉欣基金会（Mo Ibrahim Foundation）的一份最新 报告 指出，2004—2014年间全世界25个增长最快的经济体中有十个在非洲。但是，2015年非洲数以百万计的年轻人处于失业状态，更多年轻人处于半失业状态，这个大洲并没有充分利用这一潜力。

非洲年轻人就业挑战之所以持续存在，原因有很多。首先，关注年轻人的政策和干预在整个地区都十分有限。即使存在的计划，也缺乏足够的协调，并且常常难以吸取教训和反馈。就业战略也常常以理论为主，尽管初衷是良好的，但无法在实践中产生效果。

但在我们看来，除此之外还有一个常常被忽视的弱点：学术环境导致非洲年轻学者——刚刚完成博士学业的学生——难以施展抱负，而他们掌握着让非洲发展起来的钥匙。经验表明，年轻的非洲博士生们所做的研究对于解决非洲的发展挑战至关重要。但是，这些年轻的头脑常常缺少将概念从江湖运用到庙堂所需要的训练、途径和支持。

因此，我们加入了一项全球计划，通过研究合作和发表的机会，为年轻的非洲学者提供参与政策导向方案的机会。2016年由万事达卡基金会和英国发展研究所（Institute of Development Studies，IDS）发起的玛塔沙研究员网络（Matasa Fellows Network）旨在聚合非洲年轻学者的才华，帮助解决非洲的年轻人就业挑战。

这一挑战和其他问题紧密相关——如移民、冲突、农村发展和性别等——因此决策者在考虑解决方案时必须面面俱到。我们的研究员通过对这些问题的研究，向政府和发展基金提出了关于如何以确保问责的方式制定和实施方案的关键性问题。

第一批研究员最近在《IDS公告板》（IDS Bulletin）上发布了他们的新发现。他们是十位社会科学领域的非洲博士生。在IDS工作人员的训练和指导下，这些研究员通过面对面的指导仔细审视自己的思想，通过与政府官员和非政府组织专业人士的���动形成政策观点。

到目前为止，研究员的成果令人印象深刻：他们提出了主题各异的政策简报，包括加纳年轻人就业问题、肯尼亚畜牧生产问题、改善年轻人领导的企业家精神的地区战略问题等。第一批玛塔沙研究员还研究了埃塞俄比亚年轻人就业和政策流程中的政治问题、影响非洲就业选择的社会和文化问题、导师指导如何影响企业家精神的问题、非洲年轻人如何看待赌博和色情等非法行业的问题等。

其中一些研究员的研究产生了引人注目的成果——并且与直觉形成了鲜明的对比。比如，在坎帕拉工作的研究员尼古拉斯·基利马尼（Nicholas Kilimani）对就业战略的调查发现，与通常认为的相反，年轻人失业率实际上随教育程度相应地增加。因此，基利马尼认为，解决就业危机需要创造性思维。“年轻人就业挑战要求基础教育和劳动力市场等领域之外的政策动作，”他写道，“如信用市场、基础设施、企业监管和农村发展等。”

研究肯尼亚青年事业发展基金（Youth Enterprise Development Fund，一个政府经营的微金融项目）的毛里斯·西肯尼（Maurice Sikenyi）的工作也很有创新性。这位明尼苏达大学的学者通过一手访问和二手数据，认为该基金的触及面和影响力因为腐败、模糊的资质标准、漫长的贷款流程以及低估年轻人开办自己的企业所承担的风险而受到了削弱。他的文章探索了发展项目如何通过更加注重问责手段和关注指导得到强化。

非洲可以扭转年轻人就业形式。但要实现这一目标，非洲决策者需要更加深度地与非洲最优秀的年研究者合作——他们常常拥有独特的视角，可以提供关键性的洞见——并在非洲研究、政策和实践之间建立新的学术联系节点。