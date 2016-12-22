إلغاء النقود في خمس قارات

كمبريدج ــ في مختلف أنحاء العالَم، تخضع العديد من الدول حاليا لعملية "إلغاء النقود" أو إصلاحات العملة حيث تقوم الحكومة بسحب العملات الورقية من فئات معينة من التداول والاستعاضة عنها بعملات ورقية جديدة. تتبنى الحكومة سياسة إلغاء النقود لأسباب عديدة، ومن الواضح أن بعض المبادرات الأخيرة تسير على نحو أفضل من غيرها.
عندما يكون إلغاء النقود مأساويا ومخربا بشكل خاص، فإنه يكون غالبا مَعلَما على الطريق إلى التضخم المفرط. ويبدو أن هذه هي الحال في فنزويلا، حيث سحب الرئيس نيكولاس مادورو مؤخرا العملات الورقية من فئة المائة بوليفار، ويعتزم طرح عملات ورقية جديدة من فئة 500 بوليفار و20 ألف بوليفار في محلها.
طبقا لتعريف خبراء الاقتصاد يُعد التضخم المفرط نمطا يتسم بارتفاع الأسعار شهريا بما يتجاوز 50%، وهو ما قد يحدث في فنزويلا في الأشهر القليلة المقبلة. وكان التضخم المفرط نادرا إلى حد كبير هذا القرن مقارنة بالقرن العشرين، وسوف تكون فنزويلا أول دولة تشهده منذ زيمبابوي في الفترة 2008-2009.
تُعَد الأزمة الفنزويلية الحالية استمرارا لتقليد دام طويلا من سوء الإدارة الشديد للعملة في دول أميركا اللاتينية ودول الاتحاد السوفييتي السابقة، حيث استخدمت الحكومات السابقة إلغاء النقود لتحويل الثروة من عامة الناس إلى أنفسها. وفي كل حالة من هذه، كانت المشكلة الجوهرية تكمن في عدم قدرة الحكومة على تمويل إنفاقها غير المستدام من خلال الضرائب أو الاقتراض، وهي لهذا تلجأ إلى خفض قيمة العملة.
ربما يكون المقصود ظاهريا من "إصلاحات العملة" التي تبنتها الحكومة الفنزويلية مؤخرا كبح جِماح التضخم المرتفع. ولكن إصلاح الاقتصاد الكلي الأساسي يتطلب أن تعمل الحكومة على كبح جِماح العجز المفرط في ميزانيتها الأولية، حتى لا تضطر إلى الاستمرار في طباعة النقود. وإذا لم يحدث هذا، فإن كل خطة جديدة لإلغاء النقود لن تكون إلا دليلا إضافيا على سوء الإدارة.
ولكن الحكومات تسحب العملات الورقية من التداول وتستعيض عنها بعملات جديدة لأسباب حميدة وفنية أيضا، مثل إزالة العملات الورقية التي لا تحظى بشعبية؛ أو تقديم عملات جديدة مضادة للتزييف؛ أو تحويل العملات الوطنية، كما يحدث عندما تلتحق دولة ما بعضوية منطقة اليورو؛ أو تكريم بطل وطني. على سبيل المثال، في إبريل/نيسان، أعلن وزير الخزانة الأميركي جاك ليو أن العملات الورقية من فئة الخمسة دولارات، والعشرة دولارات، والعشرين دولارا، سوف تحل محلها تصميمات جديدة تحمل صور النساء وقادة الحقوق المدنية.
مع هذا النوع من إلغاء النقود، يُعطى المواطنون الوقت الكافي لاستبدال العملات الورقية الجديدة محل القديمة، وتخطط السلطات النقدية مقدما، حتى يصبح لديها وفرة من العملة الجديدة المتاحة. وفي مثل هذا السيناريو، يحدث الحد الأدنى من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية. فعندما تركت ليتوانيا عملة اللياتس وتبنت اليورو في عام 2015، سار انتقال العملة بشكل سلس، كما حدث عندما تبنت ألمانيا وفرنسا عملة اليورو في هيئة نقدية في عام 2002، وكذا في 19 دولة انضمت إلى منطقة اليورو.
ويتجسد شكل ثالث من أشكال إلغاء النقود في إعلان رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني إلغاء العملات الورقية من فئة 500 روبية و1000 روبية ــ والتي تشكل 86% من النقود في التداول في الهند ــ وضرورة إبدالها بإصدارات جديدة بحلول نهاية العام. ومنذ ذلك الحين، كانت البلاد في حالة عميقة من الحيرة. وانتظر الهنود في صفوف طويلة أمام البنوك، فقط لكي يكتشفوا أن البنوك لم تتلق القدر الكافي من العملات الورقية الجديدة. وأصبحت بعض الشركات غير قادرة على مواصلة العمل.
كان المقصود من خطة إلغاء النقود في الهند العمل كوسيلة لمحاصرة أنشطة غير قانونية. ولكن تنفيذها المفاجئ تسبب في فرض تكاليف مرتفعة بلا داع على الاقتصاد الهندي. وكانت دوافع الولايات المتحدة مماثلة عندما ألغت تدريجيا العملات الورقية من فئة 500 دولار وما فوق في عام 1969. وكذا فعل البنك المركزي الأوروبي، عندما قرر في شهر مايو/أيار الإلغاء التدريجي للعملة الورقية من فئة 500 يورو. الواقع أن العملات الورقية الكبيرة الفئة تستخدم غالبا في التهرب الضريبي، والرشوة، وتهريب المخدرات، بل وحتى الإرهاب، ولهذا تستخدم الحكومات إلغاء النقود لإحباط العمليات الإجرامية. ويعتقد بعض المراقبين البارزين مثل كينيث روجوف، ولاري سامرز، وبيتر ساندز أن الولايات المتحدة أيضا لابد أن تلغي العملة الورقية من فئة المائة دولار.
يجري تنفيذ هذا الشكل من أشكال إلغاء النقود بشكل تدريجي عادة، وفي بعض الحالات، إلى أجل غير مسمى، من خلال ترك الفئات المستهدفة من العملات الورقية تبلى ببساطة. وإذا كان الزعماء يتحلون بالشجاعة ويريدون إبطال عملة ورقية من فئة مرتفعة في أقل من عام، فبوسعهم أن يتبنوا نهجا صارما في استجواب كل من يحاول تغيير كمية كبيرة منها. وبدلا من الاكتفاء بجعل الأنشطة غير القانونية في المستقبل أكثر صعوبة، يمكنهم أيضا توجيه ضربة قوية للأشخاص الذين يختزنون الأموال النقدية التي حصلوا عليها من أنشطة غير قانونية في الماضي. ولكن فرض إطار زمني قصير يتطلب إرادة سياسية. وسوف يلقى هذا مقاومة من قِبَل غير المجرمين ــ مِن أولئك الذين يؤمنون بضرورة الاستعداد لأي أزمة في المستقبل إلى الأجداد الذين يريدون إعطاء أحفادهم ورقة جديدة من فئة المائة دولار في مناسبة خاصة.
من الواضح أن استراتيجية إلغاء النقود السريعة في الهند كانت قاصرة، لأنها كانت مفاجئة ومتكتمة دون داع. وعلاوة على ذلك، تستهدف حكومة مودي عملات ورقية من فئات صغيرة (تعادل ما يقرب من 7 دولارات و15 دولارا على التوالي) يستخدمها كل الهنود لكل الأغراض. وكان من الواجب أن تسمح الحكومة بوقت أطول لطباعة القدر الكافي من الأوراق الجديدة، ومساعدة الشركات في التحول إلى أساليب الدفع غير النقدية، مثل التحويلات المالية الإلكترونية.
وحتى مع التحذير لوقت أطول، فإن الأشخاص الذين اختزنوا العملات الورقية المستهدفة لأغراض مشروعة سوف يتكبدون الخسارة، إذا عجزوا عن إثبات مصدر أموالهم للبنوك. ويُصبِح الخيار المتاح لهم التخلص من الأموال الورقية لديهم بسعر مخفض في سوق غير رسمية. والأمر الأكثر أهمية هو أن الحكومة كانت لتتمكن من خلال السماح بالمزيد من الوقت من تجنب إرهاق الناس العاديين وتعطيل الاقتصاد.
أحد التفسيرات المحتملة لهذا التعجل من قِبَل مودي هو أنه كان يحاول، في انتظار الانتخابات في ولاية أوتار براديش في عام 2017، تعطيل الأحزاب المنافسة التي تستخدم الأموال النقدية في حملاتها. وإذا صدق هذا فهو مبرر ساخر لما يفترض فيه أنه إصلاح حكومي جيد.
ربما يكون القادة الغربيون أكثر جرأة عندما يتخلصون تدريجيا من العملات الورقية ببطء. ولكن مودي كان أشد جرأة مما ينبغي.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
CommentsHide Comments Read Comments (6)
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Comment Commented M M
It is just the same old, same old. People never trusted and do not trust their governments or public representatives and therefore they do not trust their money which can easily be stolen, lost or just wiped out. Before creating the consumer/ debt society, people were putting their money in real assets, such as homes, gold and other commodities. This concept still exists in many part of the world. So yes, governments can manipulate the money supply but at the end of the day, how much manipulation can one do and for how long before.....a "Big Bang " happens. Read more
Comment Commented EDWARD KROWITZ
What Pablum; non-explanatory, non analytical, little insight ito world-wis black markets or the usefulness of cash transactopns. versus black market activities and how they function. Shame on Professor Frankel for publishing before thinking.. Read more
Comment Commented Steve Hurst
There is some real Alice in Wonderland stuff going on here
Guvnts print money as suits in volumes as suits, even when doing so shows little positive effect, eg copious amounts of QE. This is a good thing
Guvnts dont like people hanging onto their money even though it is actually that individuals to hold. Such money will be removed with the argument it is nefarious. Such money should be held in banks - who in the UK have limited guarantee limits up to euro 100K for retail depositors, after that tough luck. So much for I promise to pay the bearer
Guvnts dont like big number bills and like to withdraw them, but where do these come from, why, guvnts. Why print them in the first place. Or am I just stupid. Yup that'll be it. Oh no I forgot. Its so they can airlift huge amounts of cash literally by the pallet load and lose them in places like Iraq, to facilitate re-something or other, reconstruction, that's it
Associated with this - Digital money is good unless it is bitcurrency. A bit like the dark web isnt good (but was created and is used by guvnt)
The boundary seems to shift about somewhat
No wonder the Indians buy gold Mr Modi Read more
Comment Commented Mauricio Duran-Loriga
A large denominated bill is just a store of value. Take it away and the hoarders will find a replacement for that store of value. Like when a mafia boss is gunned, he is instantly replaced.
As always, the official tape is that criminals hoard large denominated bills.
But as a convex image, I can see the same uncanny numbnuts who are, on a permanent basis, unable to implement the necessary tools to avoid facilitating the task to the criminals. It looks more like the other way round, where these uncanny numbnuts keep providing and updating all the necessary tools for this to happen. Read more
Comment Commented Petey Bee
It is true that eliminating big bills or forcing their periodic exchange is an attractive way to fight a certain class of low/mid-level criminals, or otherwise law-abiding individuals or businesses who wish to evade taxes.
But there are some drawbacks too.
One significant drawback, from the tech point of view, is that non-electronic payments are robust against network failure. In the proposed world where payments rely on availability of network comms, the burden of meeting higher reliability requirements in terms of infrastructure would rise. Big vulnerability, or big hidden cost - take your pick.
From the point of view of creepy law-and-order fantasy, eliminating anonymous payments is a double edged sword as well. With an indelible electronic record trail on all transactions, clandestine operations by governments would have a much higher burden in maintaining the secrecy of their payment records.
For the variant where significant bills are removed entirely rather than being exchanged, you might have another problem which should scare the pants off the free-market people. That is, the case where the payment system becomes a monopoly or cartel. In the absence of cash, you may find yourself paying a 5-10% tax, not to the state who in theory at least spends it on your fellow residents, but instead paying a tax to a payment provider who simply pockets as big a cut as they can. Read more
Comment Commented Petey Bee
Incidentally, without great care, the process of a nation exchanging old 100x/500x bills for new ones is itself prone to becoming a gigantic money laundering facility. Read more
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