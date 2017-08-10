В ожидании строительной революции

ЛОНДОН – На протяжении 20 лет годовые темпы роста производительности в мировой строительной индустрии составляли всего лишь 1%. Но теперь этой отрасли предстоит войти в XXI век, с тем чтобы она смогла удовлетворить увеличивающийся спрос на новое строительство и ликвидировать нарастающий дефицит жилья и инфраструктуры в мире.

Ситуация в строительной отрасли, с её невероятно медленным темпом перемен, отличается от ситуации в других секторах экономики, например, в сельском хозяйстве и промышленности, которые со временем трансформировали свои показатели производительности. В период с 1947 по 2010 годы кумулятивный рост (с поправкой на инфляцию) производительности в американской промышленности составил 760%, а в строительстве – всего лишь 6%.

И хотя в строительной отрасли уже давно знают об этих слабостях, данная индустрия пока ещё не набралась решимости заняться их устранением. Между тем, на фоне острого дефицита жилья и инфраструктуры по всему миру подобный подход перестаёт быть устойчивым. Во многих развитых странах урбанизация, возможно, уже стабилизировалась, но она будет продолжаться в развивающихся странах. По оценкам, 20 крупнейших городов мира, 75% из которых находятся в Азии, будут нуждаться в 36 миллионах новых единиц жилья к 2025 году.

Кроме того, в 2014 году примерно 330 млн городских домохозяйств размещались в жилье низкого качества или испытывали фина��совые проблемы и-за стоимости жилья. По прогнозам, это число вырастет до 440 млн к 2025 году. Даже в такой развитой стране, как США, более 40% населения штата Калифорния не может позволить себе достойное жильё по рыночным ценам.

Растущий спрос на строительство даёт огромный шанс на переформатирование строительного сектора и создание стоимости с помощью согласованных действий. По данным исследования Глобального института McKinsey, строительная отрасль могла бы повысить производительность труда почти на 60%, если бы добилась изменений на семи ключевых направлениях – регулирование; процессы проектировки; контракты; закупки и управление цепочками поставок; выполнение работ на площадках; передовая автоматизация, новые технологии и материалы; навыки и квалификация.





Повышение производительности на 60% позволило бы увеличить годовой выпуск дополнительно на $1,6 трлн (это примерно соответствует размеру экономики Канады) и прибавить 2% к мировому ВВП. Такого прироста – более трети этого прироста можно достигнуть в одних только США – было бы достаточно, чтобы удовлетворить половину текущих потребностей мира в инфраструктуре.

Управление строительным проектом редко бывает простой задачей. Для успеха нужна координация и система сквозного операционного управления проектом, так чтобы все его участники понимали свою роль и были согласны по поводу ключевых индикаторов работы.

В то же время те сегменты строительной отрасли, где используются повторяющиеся элементы – в первую очередь, это сегмент крупномасштабного доступного жилья, – могут искоренить базовые причины низкой производительности, переключившись на систему массового производства промышленными методами. Это означает – больше стандартизации, модулей и заводского производства сборных конструкций.

В такой системе большинство зданий будут на самом деле строиться на заводах. Картина толкающихся за место на стройплощадке представителей разных профессий и подотраслей изменится: основная часть работы будет выполняться за пределами стройки в контролируемых условиях.

Некоторые строители жилья уже реализуют такой подход. Например, испанская компания, которая возводит типовые четырёхэтажные многосемейные здания, способна построить в 5-10 раз больше квартир, чем ей удалось бы это сделать традиционными строительными методами, однако она использует при этом такое же количество трудовых ресурсов. Или, например, канадский строитель жилья предлагает фиксированный набор типовых проектов с несколькими вариантами индивидуализации, причём цены и спецификации каждого проекта очень чётко описаны на его сайте.

Впрочем, для того чтобы у строительной отрасли появился шанс радикально измениться после десятилетий вялых темпов роста производительности, необходимо пересмотреть экономические стимулы. Например, в случае с подрядчиками наблюдается явная связь между производительностью и прибыльностью, но она не такая сильная, какой могла бы быть. Если заказчики не изменят свои ожидания, многие подрядчики могут потерять доходы, переходя к более эффективной, крупномасштабной системе с меньшим использованием рабочей силы.

Заказчики, со своей стороны, обычно действуют не в таких больших масштабах, чтобы одним махом изменить динамику в отрасли. Они не готовы брать на себя дополнительные риски или менять свои требования, не зная, какие в итоге они получат выгоды. Из-за этого возникает тупик.

Тем не менее, рост спроса на новое строительство вполне может означать, что отрасль вскоре начнёт двигаться. Власти стали серьёзней присматриваться к проблемам стоимости и масштаба. Сюда относится кризис с доступным жильём; ограниченный госбюджет, который заставляет выжимать максимум из каждого доллара, вложенного в инфраструктурные проекты; а также снижение цен на нефть, негативно повлиявшее на капитальные затраты в нефтегазовом секторе.

Внутри отрасли агрессивные крупные фирмы (в том числе многие китайские компании) начинают сейчас играть мускулами на международной арене. Они обладают капиталом для инвестиций в подходы, помогающие повысить эффективность, и в новые производственные системы; и они пользуются новыми, всё более доступные технологиями (например, цифровыми инструментами, передовой робототехникой, новыми материалами), чтобы придать турбо-ускорение эффективности.

Многие отраслевые лидеры, наконец-то, начинают понимать необходимость перемен, и выражают готовность заняться ими. Они знают, что, если они не подготовятся к грядущей революции в отрасли, пересмотрев заново всю свою деятельность, они могут оказаться за бортом истории – возможно, новой великой истории повышения производительности в мире.