Оптимизация процесса принятия решений в опасном мире

КЕМБРИДЖ, НЬЮ-ЙОРК – США и Китай подошли к опасному моменту в своих отношениях. Величайшим геополитическим вызовом XXI века станет обеспечение мирного исхода. Готовы ли к этому наши лидеры?

На сегодня ситуация такова, что риски, как кажется, лишь возрастают. Администрация президента США Дональда Трампа ввела экономические санкции против китайских организаций, которые имеют финансовые связи с Северной Кореей, потому что администрация не верит в то, что Китай делает достаточно для сдерживания северокорейского режима. Как резко выразился Трамп, если Китай не займётся Северной Кореей, тогда он сам ею займётся. Северная Корея постепенно приближается к обретению ракет с ядерными боеголовками, которые способны поразить континентальную территорию США, поэтому Трамп пригрозил этой стране «огнём и яростью, которых мир никогда не видел».

Китай, со своей стороны, отвергает, как выразилось министерство иностранных дел КНР, «теорию ответственности Китая» за Северную Корею. В недавней редакционной статье, опубликованной в китайской государственной газете, утверждалось, что в случае, если Северная Корея атакует первой, Китай занял бы нейтральную позицию, а вот американские удары с целью смены режима могут вынудить Китай вмешаться. Кроме того, в августе китайцы крайне гневно отреагировали на проход американского военного корабля через спорные воды в Южно-Китайском море. Этот шаг министерство иностранных дел КНР назвало «провокацией», которая «серьёзно подрывает суверенитет и безопасность Китая».

Все эти проблемы являются современными, однако их базовая политическая динамика далеко не нова. Описывая схожую борьбу сил в классической Греции, историк Фукидид писал, что подъём Афин и страх, который этот подъём вселял в Спарту, сделал войну неизбежной.

На протяжении веков так называемая «ловушка Фукидида» неоднократно возникала снова, вызывая напряжение между восходящими и господствующими державами. Это приводило к тому, что события, с которыми в ином случае можно было бы справиться, провоцировали круг действий и противодействий, завершавшихся опустошительными войнами. За последние 500 лет из 16 случаев, когда восходящая держава грозила потеснить господствующую, 12 завершились войной. США и Китай должны помнить: привычные методы ведения дел, скорее всего, приведут к привычному повторению истории.

Однако помимо пугающих предостережений в истории можно найти и поучительные рецепты, как избежать конфликтов. Взять, например, казавшуюся непреодолимой дилемму, возникшую перед президентом США Франклином Рузвельтом в 1940 году, когда Великобритания испытывала серьёзные затруднения в своей борьбе с нацистской Германией. Великобритании не хватало денег и ресурсов, однако Рузвельт знал, что конгресс США никогда не согласиться просто прокредитовать Британию на необходимую ей сумму.

Проблема Рузвельта «выглядела неразрешимой», пишет историк Дорис Кернс Гудвин в своей книге «Неординарное время». Но Рузвельт сделал нечто, что показалось бы немыслимым в современном климате: он ушёл в десятидневный отпуск на военном корабле, чтобы обдумать возникшее затруднение так, как оно этого заслуживало.

Даже в то время сама идея, что президент США может скрыться от мира в критический момент, поначалу вызвала волну критики. «Я довольно долго не знал, о чём он задумался, и думал ли он о чём-нибудь вообще, – рассказывал позднее помощник Рузвельта Гарри Хопкинс. – Но затем я стал склоняться к мысли, что он решил перезагрузиться, он так часто делает, когда выглядит отдыхающим и беззаботным. Поэтому я не стал задавать ему никаких вопросов. А затем однажды вечером он внезапно вышел с этим – с целой программой».

Хопкинс говорил про новаторский закон о ленд-лизе, который стал главным инструментом, позволившим США оказать военную помощь зарубежным странам во время Второй мировой войны на сумму $50 млрд. Благодаря этой программе, президент получил возможность передавать военные ресурсы, на которые Конгресс выделял средства, правительству любой страны, чья обороны признавалась жизненно важной для безопасности США, причём не требуя компенсации.

Сегодня лидеры государств испытывают невероятную потребность в применении аналогичных навыков принятия вдохновляющих решений для целой серии тяжелейших проблем. Помимо углубления напряжённости между Китаем и США, им приходится иметь дело с нарастающим напором России, продолжающейся нестабильностью на Ближнем Востоке, а также надвигающимся призраком катастрофического изменения климата. Многие ли из них достаточно смелы, чтобы повторить подход Рузвельта?

Трудно представить Трампа, идущего по стопам Франклина Рузвельта. Однако утверждение, что наиболее прямой путь к потенциально катастрофическим решениям начинается с умственного истощения и несдержанности, вряд ли является предвзятым.

Это понимали стоики. На 19-й год правления Римом император Марк Аврелий столкнулся с казавшейся бесконечной войной, ужасной чумой и с попыткой переворота. Но вместо того, чтобы наброситься на тех, кто, по его мнению, был настроен против него, Аврелий спокойно спросил себя: «Может быть, это событие помешает тебе действовать справедливо, великодушно, здравомысленно, разумно, неопрометчиво, нелживо, скромно и прямо, со всеми теми качествами, которые позволяют человеческой природе реализовать себя?»

В китайской мудрости можно найти ещё один полезный подход. Для даосизма центральной является концепция «у-вэй», что буквально можно перевести как «бездействие», но в реальности это нечто намного большее. Согласно даосизму, если мы находимся в гармонии и в связи сами с собой, тогда мы действуем как бы без усилий, интуитивным, спонтанным образом.

Оглядываясь на собственное президентство, Билл Клинтон признавал опасность выгорания на работе. «Все важные ошибки, которые я допустил в своей жизни, я допустил, потому что я был слишком уставшим», – сказал он однажды. Дэвид Герген в своей книге «Власть глазами очевидца» детально описывал издержки недисциплинированных методов отдыха Клинтона во время его первого президентского срока. «Клинтон продолжал отмечать свою победу и любил сидеть до глубокой ночи, смеясь и болтая со старыми друзьями», – писал он. Всё это оказывало заметное влияние на президента, который, по словам Гергена, «выглядел потёртым, опухшим и возбуждённым», он чувствовал себя «не в духе, легко отвлекался, был нетерпелив».

Выделение времени и пространства, необходимого для перезарядки, подкрепления сил и размышлений, критически важно для оптимальной работы операционной системы человека. И это не системный баг, это очень мощный компонент человеческой жизни, которым нынешние лидеры должны пользоваться максимально возможным образом.