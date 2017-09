Optimiser la prise de décision dans un monde périlleux

Graham Allison is Professor of Government and former Director of Harvard Kennedy School’s Belfer Center for Science and International Affairs. He is the author of Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?

Arianna Huffington is the founder and CEO of Thrive Global and the author of The Sleep Revolution .

CAMBRIDGE/NEW YORK – Les États-Unis et la Chine sont à un moment précaire dans leurs rapports. Assurer la paix sera le plus grand défi géopolitique du XXIe siècle. Nos dirigeants sont-ils prêts à le relever ?

Dans l’état actuel des choses, les risques semblent s’emballer. L’administration du président des États-Unis, Donald Trump a imposé des sanctions économiques sur les sociétés chinoises qui entretiennent des liens financiers avec la Corée du Nord, car elle estime que la Chine n’avait pas assez fait de démarches pour contenir le régime de la Corée du Nord. Et, comme Trump l’a dit si crûment, si les Chinois ne réglaient pas le cas de la Corée du Nord, il s’en chargerait lui-même. Pendant que la Corée du Nord se rapproche un peu plus du développement d’une ogive nucléaire pouvant frapper le continent américain, Trump a menacé de faire tomber sur ce pays une « le feu d’une fureur destructrice que le monde n’a jamais connue ».

La Chine, pour sa part, rejette ce que son ministre des Affaires étrangères nomme la « théorie de la responsabilité de la Chine » à l’égard de la Corée du Nord. Un éditorial récent d’un journal contrôlé par l’État chinois a mentionné que même si la Chine resterait neutre si la Corée du Nord attaquait en premier, les attaques des États-Unis visant à renverser le régime coréen forceraient la Chine à intervenir. Les Chinois ont également violemment réagi au passage d’un navire de guerre américain dans la mer du sud de la Chine le mois dernier, un geste que le ministre des Affaires étrangères a qualifié de « provocation » qui « compromet dangereusement la souveraineté et la sécurité de la Chine ».

Bien que ces problèmes soient d’actualité, la dynamique politique sous-jacente n’est pas nouvelle. Décrivant une confrontation semblable dans la Grèce antique, l’historien Thucydide écrivait déjà à l’époque, « C’était l’essor d’Athènes et la crainte qu’il inspirait dans la république de Sparte, qui rendit la guerre inévitable ».

À travers les siècles, ledit piège de Thucydide est réapparu à maintes reprises, attisant les tensions entre des puissances montantes et dominantes qui ont fini par provoquer des événements qui auraient dû normalement être gérés mais qui ont plutôt alimenté des cycles d’actions et de réactions qui se sont terminées par des guerres dévastatrices. Au cours des 500 dernières années, sur 16 cas où une puissance montante menaçait de supplanter une puissance dominante, 12 se sont conclus par une guerre. Les États-Unis et la Chine devraient en prendre bonne note, car continuer comme si de rien n’était c’est prendre le risque de répéter l’Histoire.

Malgré ces sombres oracles, l’Histoire donne aussi des pistes de réflexion instructives pour éviter les conflits. Prenez le dilemme insoluble auquel était confronté le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, en 1940, lorsque le Royaume-Uni était gravement menacé dans sa lutte contre l’Allemagne nazie. Les réserves et l’argent se faisaient rares, mais Roosevelt savait que le Congrès des États-Unis ne consentirait jamais à avancer les fonds dont la Grande-Bretagne avait besoin pour continuer la lutte.

Le problème de Roosevelt « semblait insoluble », écrit l’historienne Doris Kearns Goodwin dans son livre No Ordinary Time (Des temps extraordinaires). Or, Roosevelt a fait une chose qui semble inconcevable dans le cadre politique d’aujourd’hui : il s’est retiré dix jours sur un navire et a pris le temps nécessaire de réflexion pour sortir son pays de l’impasse.

Il faut également dire que l’idée que le président des États-Unis se retire du monde à un moment crucial a tout d’abord été critiquée. Selon Harry Hopkins, le bras droit de Roosevelt, « Pendant assez longtemps, je me suis interrogé sur le fonds de sa pensée ». « Ensuite — je me disais qu’il était en train de se ressourcer, comme il le faisait si souvent lorsqu’il paraissait reposé et insouciant. Je ne lui posais donc aucune question. Puis, un soir, il m’a tout révélé d’emblée — tout le programme. »

Hopkins faisait référence à la loi pionnière des prêts-baux, qui est devenue l’instrument principal des États-Unis pour assurer une aide militaire de 50 milliards $ aux pays étrangers pendant la Deuxième Guerre mondiale. Par ce programme, le président était autorisé à envoyer du matériel militaire pour lequel le Congrès avait affecté des crédits, aux États des pays dont la défense était jugée indispensable à la sécurité des États-Unis, et ce, sans exiger d’indemnisation.

De nos jours, les chefs d’État subissent d’immenses pressions pour appliquer leurs qualités de décideurs à un vaste éventail d’énormes défis. Outre les tensions exacerbées entre la Chine et les États-Unis, ils doivent composer avec l’influence grandissante de la Russie, l’instabilité constante du Moyen-Orient et le spectre menaçant des désastreux changements climatiques. Combien d’entre eux ont le courage d’apprendre de la façon dont Roosevelt abordait les choses ?

Il est difficile de concevoir Trump suivant les traces de Franklin D. Roosevelt. Ce n’est pas un commentaire partisan d’insister sur le fait que le chemin le plus direct à des décisions pouvant mener à la catastrophe part d’un esprit suranné et intempestif.

Les stoïques en étaient bien conscients. Pendant les 19 années du règne de l’empereur de Rome, Marc Aurèle a connu la guerre presque constante, l’horreur de la peste et une tentative de coup d’État. Mais au lieu de s’en prendre aux personnes censées être ses adversaires, Aurèle s’est calmement posé la question, « Est-ce que ce qui vient de se passer m’empêche d’agir dans un esprit de justice, de générosité, de maîtrise de soi, de raison, de prudence, de franchise, d’humilité, de simplicité et de toutes les autres qualités qui permettent à la nature d’une personne de se réaliser ? »

La sagesse chinoise offre aussi une perspective des plus utiles. Au cœur du taoïsme loge la notion de wu wei, qui peut se traduire littéralement par « inaction », mais englobe en fait beaucoup plus. Dans le taoïsme, lorsque l’individu est en état d’harmonie avec lui-même et de connaissance de soi, il agit aisément, intuitivement et spontanément.

En rétrospective de sa présidence, Bill Clinton a reconnu les dangers du surmenage, « Toutes les grandes erreurs que j’ai faites dans ma vie, je les ai faites parce que j’étais fatigué, ». David Gergen, dans son livre Eyewitness to Power (Témoin du pouvoir) a décrit le coût de la vie dissipée que menait Clinton dans le premier mandat de sa présidence. Il y écrit que « Clinton savourait encore sa victoire en faisant la fête avec ses vieux amis jusqu’au petit matin ». Ces libations paraissaient chez le président, qui, selon Gergen, « avait les yeux bouffis, semblait fatigué, hyperactif » et également « déboussolé, souvent distrait et impatient ».

Pour que l’esprit humain fonctionne à son meilleur, il est essentiel de prendre le temps de recharger ses batteries, de se ressourcer et de réfléchir. Il ne s’agit pas là d’un problème systémique ; mais plutôt d’une puissante caractéristique de la nature humaine — que les dirigeants devraient pleinement exploiter.

Traduit de l’anglais par Pierre Castegnier