在危险的世界中优化决策

剑桥城和纽约——美中两国在双边关系中抵达了一个危险时刻。21世纪最大的地缘政治挑战将是确保一个和平的结果。我们的领导人是否能够完成这项任务？

今天的局面是，风险似乎正在升级当中。美国总统唐纳德·特朗普政府已经就与朝鲜的金融关系强制实施了对中国机构的经济制裁，因为它不相信中国已经为约束朝鲜政权做得足够多。而且，特朗普直言不讳的表示，如果中国不管束朝鲜，这项工作就由他来做。随着朝鲜离研制出能够打到美国大陆的核导弹越来越近，特朗普威胁将用“世界从未见过的战火和愤怒”来摧毁这个国家。

中国方面否认其外交部所谓的“中国对朝负责论”。中国一份官方报纸发表社论称尽管中国在朝鲜首先发起攻击的情况下会保持中立，但美国以政权更迭为目标的打击行动将会导致中国介入。中国还愤怒地回应了美国海军舰艇上月通过南海争议水域，中国外交部称此举为严重损害中国主权和安全的“挑衅行为”。

虽然这些问题才刚刚出现，但背后的政治动态实际却由来已久。在描述古希腊一次类似的权力斗争时，历史学家修昔底德写道，“恰恰是雅典的崛起及其带给斯巴达的恐惧，导致了不可避免的战争爆发。”

在岁月的长河中，所谓的修昔底德陷阱曾一再出现，加剧了崛起和执政大国之间的关系紧张，导致本来可控的事件推动行动及反制循环，并最终以毁灭性战争的形式结束。在过去500年间，在崛起大国威胁要取代执政大国的16个案例中，其中12个以战争结束。美中两国应当提高警惕：照常行事很可能重复历史的错误。

不过除了可怕的警示，历史也为我们提供了避免冲突的有益线索。以1940年美国总统富兰克林·罗斯福面对的看似不可逾越的困境为例，当时英国在反对纳粹德国的战争中正严重承压。英国的物资和钱正在快速耗尽，但罗斯福知道美国国会永远不会将所需的贷款提供给英国。

罗斯福的问题看似无法解决，历史学家多丽丝·卡恩斯·古德温在其著作非常时期中写道。但罗斯福的所作所为在今天的政治气候下却似乎令人难以想象：他登上一艘海军舰艇休假十天，并对这样的困境进行了深入的思考。

之后，美国总统在如此紧要关头逃避外界的想法最初招致了批评。“很长一段时间我都不知他在想什么，”罗斯福的助手霍普金斯后来说。“而后——我开始明白他在给自己充电，他看似在休息和无所事事的时候经常这么做。因此我没有问他任何问题。然后，一天傍晚，他突然想出了办法——并且拿出了整个计划。”

霍普金斯指的是开创性的500亿美元租借法案，该法案成为二战期间美国向国外提供军事援助的主要工具。通过这项计划，总统有权无偿向任何国家转移国会已向政府拨款的国防物资，只要接受国被认为对美国的安全至关重要。

今天，领导人面对一系列艰巨挑战进行类似开创性决策的压力非常大。除中美紧张关系不断加剧外，他们还必须面对俄罗斯日益增长的自信，中东持续的动荡以及逐渐逼近的灾难性气候变化。究竟有多少人有勇气学习罗斯福的做法？

很难想象特朗普会跟随罗斯福的脚步。但坚持具有潜在灾难性的决策始于一种疲惫不堪的偏激心态并不是站在党派立场上的观察。

斯多葛派理解这种状况。在19年的罗马皇帝生涯中，马尔库斯·奥列里乌斯面临几乎不间断的战争、可怕的瘟疫以及一次政变企图。但奥列里乌斯并未抨击那些被认为反对他的人，而是冷静地问自己，“发生的一切是否能阻止你按照正义、慷慨、自控、理智、审慎、诚实、谦卑、直率，以及允许个人发挥天性的所有其他品质的方式做出决策？”

中国智慧提供了另外一个有益的视角。无为是道家理念的核心，可以从字面上译为“不采取任何行动”，但实际含义却远不止于此。在道家理论中，当我们能与自己和睦相处，就能在直觉指引下毫不费力地自发采取行动。

回顾自己的总统经历，比尔·克林顿认识到精疲力尽所带来的威胁。他曾说过，“我一生中所犯的每个重要错误，都是因为太累才犯下的。” 大卫·盖根在其著作权力目击者中详细列举了克林顿首任总统期间毫无节制的休息习惯所付出的代价。“克林顿仍然喜欢庆祝胜利，还喜欢熬夜与老朋友纵情谈笑，”他写道。这对总统产生了显著的影响，他“显得筋疲力尽、臃肿和极度兴奋，”同时又“情绪低落、无法集中精力和不耐烦。”

创造加油、充电和思考所需的时间和空间是人类操作系统发挥最佳水平的关键因素。这不是一种系统错误；而是一种强大的特点——今天的领导人应当最大限度地对其加以利用。

翻译：Xu Binbin