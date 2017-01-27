Трамп и юань

ГОНКОНГ – На недавно завершившемся годовом собрании Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) председатель КНР Си Цзиньпин решительно выступил в защиту глобализации, подтвердив продолжение китайской политики «открытых дверей»; он пообещал никогда не начинать торговых войн или пытаться умышленно девальвировать китайскую валюту. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи дал прямо противоположное обещание: употребив слово «protect» семь раз, он подтвердил, что его доктрина «Америка на первом месте», по сути, означает «протекционизм».
Трамп говорит о США как о стране, у которой экономика находится в упадке и которая нуждается в оживлении. Однако в реальности состояние американской экономики в последние два года достаточно хорошее. Темпы восстановления после кризиса здесь выше, чем в других развитых странах; впечатляют цифры новых рабочих мест; происходит укрепление доллара.
Доллар особенно сильно укрепился за последние несколько месяцев, поскольку обещания Трампа повысить госрасходы, снизить налоги на бизнес и ослабить регулирование вызвали приток средств инвесторов, ищущих качественные активы. Между тем, китайский юань, наоборот, серьёзно ослаб (с 6,2 юаней за доллар в конце 2014 года до 6,95 юаней в конце прошлого года), прежде всего, из-за снижения объёмов инвестиций и экспорта.
Трамп обвиняет Китай в умышленной девальвации юаня с целью повысить конкурентоспособность экспорта страны. Однако на самом деле всё наоборот. Китай, столкнувшийся с мощным девальвационным давлением на юань, пытается удержать курс юаня к доллару на относительно стабильном уровне. Эти попытки уже привели к снижению официальных валютных резервов страны более чем на $1 триллион.
Китай не хочет девальвации юаня так же сильно, как и Трамп. Но ни одно государство в мире не обладает полным контролем над курсом своей валюты. Причины ослабления юаня (а значит, и факторы, влияющие на китайскую валютную политику) разнообразны и сложны, начиная с технического прогресса и заканчивая геополитическим соперничеством и изменениями в политике основных торговых партнёров страны.
Одним из факторов, влияющих на валютные курсы, стали быстрые изменения в глобальных цепочках поставок. В последнее время меняющиеся модели потребления и режимы регулирования, а также развитие цифровых технологий стали стимулировать рост внутреннего производства. Американская промышленность получила толчок благодаря новым технологиям – робототехнике и 3D-печати. Всё это способствовало восстановлению экономики страны, при этом импорт из Азии не вырос.
Между тем, Китай начал переход от модели роста с опорой на экспорт к модели, основанной на повышении внутреннего потребления, а значит, сильный юань лучше отвечает интересам экономики страны. В 2016 году профицит счёта текущих операций Китая снизился до 2,1% ВВП, при этом Международный валютный фонд прогнозирует, что профицит будет и дальше сокращаться, поскольку объёмы экспорта продолжат падать.
Впрочем, счёт текущих ��пераций не является единственным релевантным фактором. Учитывая ту роль, которую в валютных курсах играет движение капиталов, экономист Банка международных расчётов (BIS) Клаудио Бориополагает, что надо смотреть ещё и на финансовый счет страны. С этой точки зрения девальвация юаня также не в интересах Китая.
По прогнозам МВФ, к 2021 году чистая инвестиционная позиция США, скорее всего, ухудшится (чистые обязательства вырастут с 41% ВВП до 63%), в то время как чистая инвестиционная позиция Китая останется неизменной. Это означает, что финансировать растущую дефицитную позицию США будут, видимо, иные страны, у которых имеется профицит счета текущих операций и финансового счета, например, Германия и Япония. (Рост разницы в процентных ставка в США и других развитых странах подкрепляет эти ожидания).
Но, наверное, самая серьёзная проблема Китая сегодня связана с его капитальным счётом. С тех пор как в 2015 году началось ослабление юаня, в Китае усилились стимулы к снижению внешнего долга и наращиванию зарубежных активов.
Совокупный внешний долг Китая (государственный и частный), который уже и так был низким по международный стандартам, сократился с 9,4% ВВП ($975,2 млрд) в конце 2014 года до 6,4% ВВП ($701,0 млрд) в конце прошлого года. Эта тенденция, по-видимому, сохранится, поскольку китайские граждане продолжают диверсифицировать свои портфели активов в соответствии с новым, более международным образом жизни. Дальнейшее ослабление юаня способно лишь усилить данную тенденцию.
Конечно, Трамп, неоднократно грозивший ввести пошлины против Китая, тоже может влиять на валютную политику Китая. Но в каком-то смысле беспардонность Трампа фактически обесценивает его заявления. Если судить по его поведению в прошлом, представляется вполне вероятным, что он будет винить Китай в валютных манипуляциях независимо о того, какие решения примет страна: переход к полностью свободному, плавающему курсу с полной конвертируемостью; сохранение нынешнего управляемого плавающего курса; переход к привязанному валютному курсу.
Какой же выбор является для Китая наилучшим? Вариант свободного плавающего валютного курса можно сразу исключить. В существующем международном валютном режиме с доминирующим долларом такой подход может привести к слишком сильной волатильности.
Но даже существующий валютный режим всё с большим трудом поддаётся управлению. Если вспомнить о цене недавних усилий, потраченных на поддержание некоего подобия стабильного валютного курса, представляется, что даже $3 трлн валютных резервов может оказаться недостаточно для поддержания управляемого плавающего курса.
Конечно, Китай может – и должен – расширять и укреплять свою международную инвестиционную позицию, чтобы поддерживать валютную стабильность. В конце 2015 года объём валовых иностранных активов Китая был сравнительно небольшим (57,2% ВВП) по сравнению объёмами Японии и многих европейских стран (около 180%) или США (около 130%). При этом объём чистых иностранных активов Китая составляет всего лишь 14,7% ВВП, в то время как в Японии он равен 67,5%, а в Германии 48,3% (в США этот показатель отрицательный -41% ВВП). Реформы в реальном и финансовом секторе Китая позволили бы увеличить этот показатель.
Впрочем, пока что лучшим решением для Китая может стать привязка юаня к доллару, с плавающим коридором в размере 5%. В рамках этого коридора центральный банк мог бы осуществлять небольшие интервенции с целью вернуть рынки к валютному паритету в долгосрочной перспективе. Ведь, в конце концов, инвесторов интересует почти исключительно курс юаня к доллару.
Какой бы путь не был выбран, Китаю придётся заплатить высокую цену за защиту глобализации и стремление к валютной стабильности. В мире, в котором объявлять о новых политических решениях, влияющих на рынки, так же просто, как написать твит, политика будет побеждать рациональную экономическую дискуссию.
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Comment Commented Herbert Poenisch
China's exchange rate policy at the moment is the best for a global no2 economy! Pegging is not an option for China which is challenging the dominance of the USD! Read more
Comment Commented Paul Daley
So, what's wrong with institutional arrangements that allow such huge imbalances in net asset positions to emerge, with the largest changes taking place in the last ten years. Poor fiscal policy plays a role, but so does poor monetary policy, particularly through the inept use of powers of seigniorage to support asset prices. Foreign buyers of US assets have simply cut themselves in for a portion of the gains from seigniorage that the FED has produced by directing those gains into asset markets and the pockets of property owners, including, of course, foreign owners of US assets. The net asset imbalances that the authors cite here are just testimony to the folly of attempting to stimulate the real economy by flooding asset markets with liquidity. The FED must be able to support balance sheets following a financial crash through asset market interventions, but it also must have the capacity to encourage expansions in the real economy by supplementing income flows through loans against income, even in cases where fiscal authorities refuse to act. Because it has lacked that authority it has overdone what it can do and crippled the US real economy in the process.
There is an easy fix for the problem: allow the FED to lend against earned income via the IRS withholding system. Alone, that may not be enough; it would also be helpful to put powers of seigniorage at some greater distance from financial markets so that the FED could not act so cavalierly in the future in supporting asset markets and pushing the US into a negative net asset position. Read more
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