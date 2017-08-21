Китайская революция возобновляемых источников энергии

ПЕКИН – В начале 2017 года Китай объявил, что к 2020 году он инвестирует $360 млрд во возобновляемые источники энергии, и пересмотрит запланированное строительство 85 угольных электростанций. В марте власти Китая сообщили, что страна уже перевыполнила официальные цели в области энергоэффективности, интенсивности углерода и доли экологически чистых источников энергии. И не далее, чем в прошлом месяце, регулирующий орган в области энергетики Китая, Национальная энергетическая администрация, развернула новые меры по снижению зависимости страны от угля.

Это лишь последние показатели того, что Китай находится в центре глобальной энергетической трансформации, которая обусловлена технологическими изменениями и снижением цены на возобновляемые источники энергии. Но Китай не просто инвестирует в возобновляемые источники энергии и планирует поэтапный отказ от угля. Он также ответственен за растущую долю глобального спроса на энергию, а это означает, что продолжающийся переход его экономики в сторону роста услуг и потребления изменит ресурсный сектор во всем мире.

В то же время, другие различные факторы снижают потребление глобальных ресурсов, включая повышение энергоэффективности в жилых, промышленных и коммерческих зданиях, а также снижение спроса на энергию для транспорта, в связи с распространением автономных транспортных средств и их совместного использования.

Согласно Beyond the Supercycle: How Technology Is Reshaping Resources, новому отчету Глобального института McKinsey (MGI), эти тенденции замедляют рост спроса на первичную энергию. Если быстрое внедрение новых технологий продолжится, этот спрос мог бы достигнуть максимума в 2025 году. И с менее интенсивным использованием энергии и повышением эффективности, производительность энергии в мировой экономике могла бы в течение следующих двух десятилетий увеличиться на 40-70%.

В то время как глобальный рост спроса на энергию замедляется, доля Китая в этом спросе увеличивается. К 2035 году, доля Китая могла бы составить 28% мирового спроса на энергию в мире, по сравнению с 23% сегодня, тогда как доля Соединенных Штатов к 2035 году могла бы достичь лишь 12%, по сравнению с 16% сегодня.

Китай уже добился значительных успехов в сокращении своей ресурсоемкости: в период с 1980 по 2010 год его экономика выросла в 18 раз, но потребление энергии выросло всего в пять раз. По данным Всемирного банка, это отражает 70% снижение энергоемкости на единицу ВВП.

В своей 13-й пятилетке Китайское правительство стремится сократить энергоемкость на 15% в период между 2016 и 2020 годами. Уже проделана значительная работа на пути к достижению этой цели. В начале этого года, на Всекитайском собрании народных представителей Премьер-министр Китая Ли Кэцян отчитался о том, что только за прошлый год энергоемкость Китая снизилась на 5%.

Возобновляемые источники энергии являются одной из причин Китайского снижения ресурсоемкости. Надеясь стать мировым лидером в этой области, Китай уже ежегодно инвестирует более 100 миллиардов долларов в отечественные возобновляемые источники энергии. Это вдвое превышает уровень инвестиций США в отечественную возобновляемую энергию и больше, чем совокупные ежегодные инвестиции США и Европейского союза.

Кроме того, Китай инвестирует $32 миллиарда – больше, чем любая другая страна – в возобновляемые источники энергии за рубежом, причем ведущие Китайские компании все чаще лидируют в глобальных производственно-сбытовых цепях возобновляемых источников энергии. Китайская State Grid Corporation планирует разработать энергосистему, которая использует ветряные турбины и солнечные батареи со всего мира. По оценкам, китайские производители солнечных панелей имеют 20%-ное преимущество по сравнению со своими коллегами из США, благодаря эффекту масштаба и более передовому развитию производственно-сбытовой цепи. Китайские производители ветряных турбин, которые постепенно закрыли технологические пробелы, в настоящее время представляют более 90% внутреннего рынка Китая, по сравнению с 25% в 2002 году.

Эти тенденции свидетельствуют о том, что Китай станет основным источником спроса на энергию и передовые технологии, что подразумевает его уникальную возможность обеспечить глобальное лидерство. Его опыт по сокращению энергоемкости может стать дорожной картой для развивающихся стран. А его инвестиции в возобновляемые источники энергии в стране и за рубежом могут привести к дополнительным технологическим прорывам, которые снижают стоимость для потребителей во всем мире.

Но Китай, также столкнется с проблемами, поскольку он переходит от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии в меняющемся глобальном ресурсном секторе. Его экономика, по-прежнему, сильно зависит от угля, что подразумевает значительные затраты, поскольку это переносит нагрузку на другие ресурсы, такие как природный газ и возобновляемые источники энергии.

Более того, строительство солнечных батарей и ветровых электростанций в Китае опережает модернизацию его электрической сети, создавая огромное количество отходов. Китайские производители, как и большинство других, испытывают все большее давление, направленное на снижение стоимости и повышение эффективности, чтобы компенсировать медленный рост спроса во всем мире.

Несмотря на эти препятствия, технологические инновации должны помочь китайским производителям добиться повышения производительности и обеспечить экономию для потребителей. По данным MGI, к 2035 году изменения спроса и предложения на основные товары могли бы привести к общей экономии средств от $900 млрд. до $1,6 триллиона во всем мире.

Масштаб этих сбережений будет зависеть не только от того, насколько быстро будут приняты новые технологии, но и от того, как директивные органы и компании адаптируются к их новой среде. Но, прежде всего, это будет зависеть от Китая.