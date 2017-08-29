全球经济的新规则制定者

发自米兰——在最近发表的一篇香港《南华早报》专栏文章中，汇丰银行大中华区首席执行官黄碧娟表示，中国新崛起的4亿年轻消费者将很快占据该国国内消费额的一半以上。她指出这一代人主要是通过创新且整合的移动平台在网上进行交易，这表明其已经“从 前网络时代一步跳跃到了移动互联网，完全越过了个人电脑这个环节”。

当然，中国中产阶级的崛起早就不是什么新闻了。但数字网络化的年轻消费者究竟会在多大程度上推动中国服务业的快速增长，这点还未得到足够的重视。毕竟服务业将有助于推动中国从中等向高收入经济体的结构性转型。

不久之前，许多权威人士还在怀疑中国能否从以劳动密集型制造业、出口，基础设施投资和重工业为主的经济转向由内需支撑的服务经济转型。但即便中国的经济转型还远未完成，其进展也足以令人刮目相看。

近年来，中国一直在将其劳动密集型的出口部门转移到劳动力成本较低的其他欠发达国家。在其他行业，它已经转向了更为数字化、资本密集型的生产形式，极大缓解了劳动力成本的劣势。这些趋势意味着供给侧的增长已不再依赖于外部市场。

在这些变化之下，中国的经济实力正在迅速上升。它的国内市场正在快速增长，并可能很快成为世界上第一大市场。同时由于中国政府控制了进入该市场的渠道，它可以在亚洲和其他地区施加更多的影响。与此同时，中国对出口拉动型增长的依赖程度不断下降，使其在面对控制全球市场渠道者的反复无常行为时可以不那么脆弱。

但中国并不需要真正限制进入本国市场的渠道以维持增长，它只需要威胁这样做就可以增强其讨价还价的能力。这表明中国在全球经济中的地位开始近似于二战后的美国，当时后者与欧洲一样是主要的经济力量。在二战后的几十年里，欧洲和美国在全球总产出中所占的比例超过了一半 (最高时将近70%)，但除了石油和矿产等自然资源外它们并不严重依赖其他地方的市场。

当今的中国也在迅速形成类似的格局。它有一个非常庞大的国内市场（且手握准入权），不断增加的收入以及极高的总需求；其增长模式越来越多地以国内消费和投资为基础而非依赖于出口。

但中国将如何发挥其日益增长的经济实力？在战后时期，发达经济体利用自己的优势地位来为全球经济活动制定规则。虽然它们这样做也是为了让自己受益；但它们也试图尽可能地去包容发展中国家。

当然，这些强国不一定非得采取这种做法，它们也可以随心所欲地着眼于自身的更狭隘利益。但此举可能不是明智的。值得记住的是，在第二十世纪经历了两次世界大战之后，和平才是第一要务，其优先级与繁荣等同，甚至要高于繁荣。

中国展现了朝同一个方向前进的所有迹象。它很可能不会追求狭隘的利己主义，主要是因为这样做会削弱其全球地位和影响力。中国已经表明它希望通过扮演一个支持性的伙伴 角色(至少在经济领域) 在发展中国家中 (当然也在亚洲) 发挥影响力。

中国能否实现这一目标将取决于它在两个关键政策领域中的所作所为。第一个是投资，中国在这方面步伐甚快，引入了多项双边和多边动议。例如除了大量投资于非洲国家以外它还在2015年创建了亚洲基础设施投资银行，并于2013年宣布了 “一带一路倡议”，目的是通过在公路、港口和铁路运输方面的大规模投资来整合欧亚大陆。

其次，在贸易和投资方面，中国管理进入其庞大内部市场渠道的手法将对该国所有外部经济伙伴（而不仅仅是发展中国家）产生深远的影响。国内市场是当今中国的力量源泉，这意味着它近期内在这一领域做出的决策将在很大程度上决定其未来几十年的全球地位。

无须讳言，中国目前在国内市场准入问题上的立场比其在海外的经济野心更为模糊。但中国很有可能走向一个开放的，基本上基于规则的多边框架。根据战后的经验教训，这种方法将发挥最大的外部作用，从而增强中国的国际影响力。在中国的这一发展阶段，这样的做法基本上是百利而无一害。

而有待观察的是中美关系的走向。美国正遭受非包容性增长模式以及相关政治和社会动荡的困扰，如今其国际经济政策正在背离战后原则。即使美国在总统特朗普治下走向孤立，它仍然个无法被忽视的大块头。如果特朗普政府颁布了针对中国的激进政策，中国也别无选择，只能接招应对。

与此同时，中国可以继续奉行以规则为基础的多边主义做法，并期望得到其他发达国家和发展中国家的广泛支持。但关键是不要因为美国的民族主义而分心。毕竟谁也不知道这种状况将持续多久。