Чистый воздух: чему Китай может научить Америку

НОРТГЕМПТОН – Ежегодно в мире более четырёх миллионов человек умирают преждевременной смертью из-за того, что дышат загрязнённым воздухом. В одном только Китае число смертей, вызванных загрязнением воздуха, превышает миллион в год. Эта цифра не удивительна: мы уже привыкли к репортажам прессы о Пекине, Шанхае и других китайских городах, окутанных густым, промышленным смогом. Однако воздух Америки тоже убивает – и этот факт привлекает намного меньше внимания.
По оценкам исследования, проведённого в 2013 году МИТ, в США плохое качество воздуха вызывает 200 тысяч преждевременных смертей ежегодно; это больше, чем количество погибших в автомобильных авариях или от диабета (впрочем, есть другие исследования, которые называют меньшую цифру – ближе к 100 тысячам). Но в то время как Китай сейчас активно занимается решением проблемы загрязнения воздуха, США ослабляют нормы защиты качества воздуха ради роста экономики. Это ошибочная стратегия, которая окажет губительное влияние на здоровье людей.
С тех пор как в 1993 году было опубликовано исследование Гарвардского университета «Шесть городов», учёные и работники системы здравоохранения стали понимать связь между уровнем смертности и мелкими дисперсными частицами PM2,5 (это находящиеся в воздухе частицы диаметром менее 2,5 микрон). При вдыхании PM2,5 эти микроскопического размера твёрдые частицы или жидкие капельки из пыли, грязи, органических химикатов и металлов могут проникнуть глубоко в лёгкие и даже в кровеносную систему. Благодаря исследованиям, проводившимся в течение последних 20 лет, была обнаружена связь между PM2,5 и целой серией болезней, в том числе астмой, острым бронхитом, раком лёгких, сердечными приступами и кардио-респираторными заболеваниями.
Кроме того, мы уже знаем источники большинства частиц PM2,5. Это электростанции, объекты тяжёлой промышленности, двигатели автомобилей. Во время сжигания ископаемого топлива в воздух выбрасывается углекислый газ (самый распространённый парниковый газ в мире), а также не полностью сгоревшие твёрдые частицы и газы (главным образом, это диоксид серы и оксиды азота). В атмосфере они вступают в химические реакции, формируя дисперсные частицы.
Зная об этих смертельно опасных загрязняющих веществах, а также об их источниках, Агентство по охране окружающей среды США (сокращённо EPA), в соответствии с законом «О чистом воздухе» 1990 года, ввело новые стандарты с целью снизить уровень PM2,5 в атмосфере. По оценкам EPA, в период с 1990 по 2015 годы концентрация дисперсных частиц в США снизилась на 37%, а в 2010 году, благодаря этому регулированию, удалось предотвратить примерно 160 тысяч преждевременных смертей. Иными словами, хотя число смертей, причиной которых является загрязнённый воздух, остаётся всё ещё значительным, Соединённые Штаты двигались в правильном направлении – вплоть до нынешнего года.
Теперь же президент США Дональд Трамп пообещал добиться «невероятного процветания» путём отмены регулирования, нацеленного на сокращение токсичных выбросов угольных электростанций, путём снижения или даже отмены требований к эффективности топлива автомобилей, а также путём демонтажа самого ЕРА. Он также пообещал отменить ограничения на добычу сланцевой нефти и газа, предоставить больше общественных земель для проектов добычи угля, а также расширить добычу нефти и газа в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах.
Давайте допустим на мгновение, что подобные меры действительно принесут процветание всей стране, а не только индустрии ископаемого топлива. Какую цену, как страна в целом, Соединённые Штаты готовы заплатить? Как много преждевременных смертей в год – это слишком много?
Существуют альтернативы, которые не предполагают игры с нулевой суммой между ростом экономики и здоровьем человека. И ирония в том, что одним из источников для вдохновляющих идей в этом вопросе является Китай.
Предложение взять Китай в качестве образца для подражания может показаться абсурдным. Уровень частиц PM2,5 в воздухе Китая существенно выше, чем в США. Эта страна потребляет намного больше ископаемого топлива, особенно угля. Однако китайские власти предпринимают энергичные шаги с целью развернуть вспять этот курс, освободить страну от зависимости от ископаемого топлива, создать ориентированную на будущее экономику, которая опирается на чистую энергетику, зелёные технологии и способна поставить Китай в авангард мировой экономики.
На сегодня Китай является крупнейшим в мире инвестором в возобновляемые источники энергии: в 2015 году эти расходы достигли $103 млрд, что вдвое выше аналогичных расходов США ($44 млрд). Из 8,1 млн рабочих мест, существующих в секторе возобновляемой энергетики на всей планете, на долю Китая приходится 3,5 млн, в то время как на долю США – меньше одного миллиона. Китай убеждён в том, что чистая энергетика – это хорошо и для окружающей среды, и для экономики, поэтому страна обязалась до 2020 года потратить на развитие возобновляемых источников энергии $367 млрд. По прогнозам, такой уровень инвестиций поможет создать 13 млн рабочих мест.
Кроме того, Китай смотрит и за пределы собственных границ, экспортируя экспертный опыт, накопленный в области возобновляемой энергетики и сопутствующих технологий. В 2016 году Китай инвестировал десятки миллиардов долларов в проекты возобновляемой энергии в Австралии, Германии, Бразилии, Чили, Египте, Пакистане, Вьетнаме, Индонезии и других странах.
Кроме того, для снижения уровня загрязняющих веществ, источником которых являются двигатели машин, китайское правительство сделало приоритетом переход к электромобилям, поставив цель – пять миллионов машин с электродвигателями на дорогах страны к 2020 году. Для стимулирования продаж власти освободили покупателей таких машин от налога с продаж и акцизов (их сумма достигает $6000 –$10000 с каждого автомобиля). И, прогнозируя постепенную замену машин с традиционными двигателями во всём мире, власти страны щедро субсидируют внутреннее производство электромобилей.
Тем временем, администрация Трампа пытается сейчас повернуть часы назад, сделав ставку на реанимацию умирающей – и убивающей – индустрии ископаемого топлива. Назвав переход на электромобили процессом уничтожения рабочих мест, Трамп выступает за прекращение федерального субсидирования, которое стимулирует разработки, производство и покупку электромобилей в США, в том числе за отмену федерального налогового вычета в размере $7500 для потребителей.
Из-за своей зависимости от ископаемых видов топлива Китай провалился в глубокую экологическую яму, однако руководство страны решительно настроено выбраться из неё. США, со своей стороны, в буквальном смысле сами себе роют могилу. Каждый год 200 тысяч американцев умирают преждевременной смертью, поэтому нельзя позволить, чтобы экономическое высокомерие помешало поиску решений этой проблемы – и не важно, где именно эти решения могут найтись.
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Comment Commented Anthony DeAngelis
Oh wow, Trump "turning his back" on the Paris Climate Accord (which was never ratified by Congress). What a joke.
Honestly, this is what professional academics write?
1) USA continues to move forward with green energy.
2) China is a planned and managed economy.
3) Fracking and the cheap and abundant natural gas is what is driving the decline in green house emissions.
Seriously, god, this site is garbage. No wonder no one listens to academics anymore. The "IUS, on the other hand, is literally digging its own grave." What a joke. How about the ground water pollution and other environmental damage that China has?
https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/01/23/air-pollution-chinese-and-american-cities-in-comparison-infographic/#233eb3952362
This author is a joke and this site is as well. Sad that people go into debt taking classed from this individual.
Yeah, China, tons to teach the USA. lol Read more
Comment Commented Petey Bee
What China can Teach the US?
Use less energy per capita. Read more
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