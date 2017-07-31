Чистый воздух: чему Китай может научить Америку

НОРТГЕМПТОН – Ежегодно в мире более четырёх миллионов человек умирают преждевременной смертью из-за того, что дышат загрязнённым воздухом. В одном только Китае число смертей, вызванных загрязнением воздуха, превышает миллион в год. Эта цифра не удивительна: мы уже привыкли к репортажам прессы о Пекине, Шанхае и других китайских городах, окутанных густым, промышленным смогом. Однако воздух Америки тоже убивает – и этот факт привлекает намного меньше внимания.

По оценкам исследования, проведённого в 2013 году МИТ, в США плохое качество воздуха вызывает 200 тысяч преждевременных смертей ежегодно; это больше, чем количество погибших в автомобильных авариях или от диабета (впрочем, есть другие исследования, которые называют меньшую цифру – ближе к 100 тысячам). Но в то время как Китай сейчас активно занимается решением проблемы загрязнения воздуха, США ослабляют нормы защиты качества воздуха ради роста экономики. Это ошибочная стратегия, которая окажет губительное влияние на здоровье людей.

С тех пор как в 1993 году было опубликовано исследование Гарвардского университета «Шесть городов», учёные и работники системы здравоохранения стали понимать связь между уровнем смертности и мелкими дисперсными частицами PM2,5 (это находящиеся в воздухе частицы диаметром менее 2,5 микрон). При вдыхании PM2,5 эти микроскопического размера твёрдые частицы или жидкие капельки из пыли, грязи, органических химикатов и металлов могут проникнуть глубоко в лёгкие и даже в кровеносную систему. Благодаря исследованиям, проводившимся в течение последних 20 лет, была обнаружена связь между PM2,5 и целой серией болезней, в том числе астмой, острым бронхитом, раком лёгких, сердечными приступами и кардио-респираторными заболеваниями.

Кроме того, мы уже знаем источники большинства частиц PM2,5. Это электростанции, объекты тяжёлой промышленности, двигатели автомобилей. Во время сжигания ископаемого топлива в воздух выбрасывается углекислый газ (самый распространённый парниковый газ в мире), а также не полностью сгоревшие твёрдые частицы и газы (главным образом, это диоксид серы и оксиды азота). В атмосфере они вступают в химические реакции, формируя дисперсные частицы.

Зная об этих смертельно опасных загрязняющих веществах, а также об их источниках, Агентство по охране окружающей среды США (сокращённо EPA), в соответствии с законом «О чистом воздухе» 1990 года, ввело новые стандарты с целью снизить уровень PM2,5 в атмосфере. По оценкам EPA, в период с 1990 по 2015 годы концентрация дисперсных частиц в США снизилась на 37%, а в 2010 году, благодаря этому регулированию, удалось предотвратить примерно 160 тысяч преждевременных смертей. Иными словами, хотя число смертей, причиной которых является загрязнённый воздух, остаётся всё ещё значительным, Соединённые Штаты двигались в правильном направлении – вплоть до нынешнего года.

Теперь же президент США Дональд Трамп пообещал добиться «невероятного процветания» путём отмены регулирования, нацеленного на сокращение токсичных выбросов угольных электростанций, путём снижения или даже отмены требований к эффективности топлива автомобилей, а также путём демонтажа самого ЕРА. Он также пообещал отменить ограничения на добычу сланцевой нефти и газа, предоставить больше общественных земель для проектов добычи угля, а также расширить добычу нефти и газа в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах.

Давайте допустим на мгновение, что подобные меры действительно принесут процветание всей стране, а не только индустрии ископаемого топлива. Какую цену, как страна в целом, Соединённые Штаты готовы заплатить? Как много преждевременных смертей в год – это слишком много?

Существуют альтернативы, которые не предполагают игры с нулевой суммой между ростом экономики и здоровьем человека. И ирония в том, что одним из источников для вдохновляющих идей в этом вопросе является Китай.

Предложение взять Китай в качестве образца для подражания может показаться абсурдным. Уровень частиц PM2,5 в воздухе Китая существенно выше, чем в США. Эта страна потребляет намного больше ископаемого топлива, особенно угля. Однако китайские власти предпринимают энергичные шаги с целью развернуть вспять этот курс, освободить страну от зависимости от ископаемого топлива, создать ориентированную на будущее экономику, которая опирается на чистую энергетику, зелёные технологии и способна поставить Китай в авангард мировой экономики.

На сегодня Китай является крупнейшим в мире инвестором в возобновляемые источники энергии: в 2015 году эти расходы достигли $103 млрд, что вдвое выше аналогичных расходов США ($44 млрд). Из 8,1 млн рабочих мест, существующих в секторе возобновляемой энергетики на всей планете, на долю Китая приходится 3,5 млн, в то время как на долю США – меньше одного миллиона. Китай убеждён в том, что чистая энергетика – это хорошо и для окружающей среды, и для экономики, поэтому страна обязалась до 2020 года потратить на развитие возобновляемых источников энергии $367 млрд. По прогнозам, такой уровень инвестиций поможет создать 13 млн рабочих мест.

Кроме того, Китай смотрит и за пределы собственных границ, экспортируя экспертный опыт, накопленный в области возобновляемой энергетики и сопутствующих технологий. В 2016 году Китай инвестировал десятки миллиардов долларов в проекты возобновляемой энергии в Австралии, Германии, Бразилии, Чили, Египте, Пакистане, Вьетнаме, Индонезии и других странах.

Кроме того, для снижения уровня загрязняющих веществ, источником которых являются двигатели машин, китайское правительство сделало приоритетом переход к электромобилям, поставив цель – пять миллионов машин с электродвигателями на дорогах страны к 2020 году. Для стимулирования продаж власти освободили покупателей таких машин от налога с продаж и акцизов (их сумма достигает $6000 –$10000 с каждого автомобиля). И, прогнозируя постепенную замену машин с традиционными двигателями во всём мире, власти страны щедро субсидируют внутреннее производство электромобилей.

Тем временем, администрация Трампа пытается сейчас повернуть часы назад, сделав ставку на реанимацию умирающей – и убивающей – индустрии ископаемого топлива. Назвав переход на электромобили процессом уничтожения рабочих мест, Трамп выступает за прекращение федерального субсидирования, которое стимулирует разработки, производство и покупку электромобилей в США, в том числе за отмену федерального налогового вычета в размере $7500 для потребителей.

Из-за своей зависимости от ископаемых видов топлива Китай провалился в глубокую экологическую яму, однако руководство страны решительно настроено выбраться из неё. США, со своей стороны, в буквальном смысле сами себе роют могилу. Каждый год 200 тысяч американцев умирают преждевременной смертью, поэтому нельзя позволить, чтобы экономическое высокомерие помешало поиску решений этой проблемы – и не важно, где именно эти решения могут найтись.