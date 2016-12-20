伦敦—新事件常常是自我反省的重要催化剂，至少对公司董事是如此。最近曝光的俄罗斯政府牵涉入侵民主党全国委员会计算机系统的事件——距离朝鲜侵入索尼影业仅仅两年——促使全世界各大公司董事会纷纷要求狠抓公司网络安全。

类似地，关于非法或不道德劳工使用情况的报道——比如中国的苹果供应商——促使公司严密关注供给链。关于高管薪酬过高的批评让许多公司董事会薪酬委员会匆忙召开会议讨论应对之策。但有一类被报道的情况尚未引起董事会足够的关注：儿童性骚扰。

在英国，上个月曝光了耸人听闻的新闻，足球俱乐部梯队——年轻选手通往职业水平的捷径——存在侵犯儿童的情况。上个月，98家英国业余和职业俱乐部或多或少地被此事涉及。

公众被这一消息的曝光所震惊，但涉事俱乐部领导未必——至少不是所有俱乐部都对此大惊小怪。毕竟，许多俱乐部此前早已听闻关于小球员遭受性侵犯的指控，但选择了忽视和掩盖，有时甚至用钱封受害者之口——所有这些都是为了保护自己的名誉。

比如，克鲁亚历山大（Crewe Alexandra）俱乐部董事会积极讨论了针对该俱乐部一名教练——巴里·贝奈尔（Barry Bennell）在20世纪80年代末进行性侵犯的指控，但决定不把他交给警察，甚至也不解雇他。尽管他最终还是在1998年受审并判刑，但在此之前他又多了好几年虐待小男孩的时间，而这都是拜克鲁俱乐部怯懦无骨、见利忘义的董事会所赐。

即使在今天，董事会有时也会选择保护名誉，牺牲基本人道尊严。去年7月，切尔西足球俱乐部用50,000英镑让一位前球员封口，不要说出他据称在20世纪70年代所经历的虐待。2001年，英国足总（英国足球监管机构）启动了为期五年的儿童安全措施评估，但只开展了两年便不了了之，据说是因为一些足总工作人员的抵制。

但英国足球丑闻绝不是孤例。据刚刚发布的IndyStar和《今日美国》的联合调查，过去20年，美国至少有368名体操运动员曾指控某种形式的性侵犯。美国体操协会——它是美国最著名的奥林匹克运动组织之一——高级官员不但没有将这些指控转告警方；反而隐瞒投诉。报道说，即便是被炒鱿鱼的教练，也常常不会留下污点，这意味着这些“禽兽”教练只需要换一个体操俱乐部就可以重操旧业。

还有宾夕法尼亚大学丑闻，校理事会对该校前橄榄球助理教练杰瑞·山杜斯基（Jerry Sandusky）系列恋童案长期遭到隐瞒一事置若罔闻。山杜斯基通过自己的问题少年慈善组织接近受害者。两名该大学前官员因隐瞒该丑闻而被起诉。

如今，真相已经大白，因此已无必要隐瞒。英国足总和英国各俱乐部也在纷纷进行调查和评估。美国体操协会派聘请前检察官助其加强儿童保护政策，其理事会也成立一个政策评估小组。宾夕法尼亚大学解雇了山杜斯基的上司教练乔·帕特尔诺（Joe Paterno），因为2002年曾有一位下属向他揭发山杜斯基，但他没有对后者进行指控。

但不应该只有涉事组织才采取行动。即便是“无辜”的公司和组织，也必须评估和升级其弱势群体保护政策，并加强政策执行力度。它们还必须评估历史记录，检讨过失并确保绝不再犯。

与儿童相关的部门，如教育和体育，显然必须进行这样的评估，但只要具有永久性权力差别的运营特征的组织，都必须进行这样的评估。任何组织，如果它在所在国家或社会中拥有巨大的影响力，都必须采取行动确保工作人员不利用地位欺凌弱势人员或群体。这样的例子包括石油和天然气行业、卫生部门和人道主义部门，包括援助机构和联合国维和部队。

责任不仅在于组织自身。从国际足联腐败丑闻可以看出，金主和投资者利用他们的影响力带来变化。除了道德要求，这样做是因为符合这些行动方的私利。隐瞒丑闻在短期有助于你，但如今保密比以往任何时候都要困难——而隐瞒秘密以至于罪行和违反道德的行为得逞的人也是帮凶。

公司应该以同样的方式问责供给链中的组织。在不公平或非法劳工行为方面，企业必须拒绝资助、供应无法保证工人不受性侵犯的组织或与其合作。否则，它们也有罪。

儿童性侵犯不是新问题。最近才浮出水面的问题是公司董事会——以及退休基金和主权财富基金等大投资者——必须具备怎样的权力才能帮助阻止性侵犯。如今，对“精英”的信心崩塌——不管是对政治领袖还是，是的，对公司董事——在这样的情况下，积极使用这一权力保护年轻人将给重塑分裂社会内部的信任带来额外的好处。我们没有理由迟迟不采取行动。