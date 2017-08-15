Путь Великобритании к погибели

ЛОНДОН – Вариант полноценного английского Брексита отпадает. Теперь, прежде чем покинуть Европейский союз, британское правительство хочет получить «переходный период», на протяжении которого Соединенное Королевство оставит за собой коммерческие права, связанные с членством в ЕС, при этом сохранив вклад в бюджет ЕС, соблюдение правил ЕС и судебных решений, а также свободное передвижение людей. Этот период продлится как минимум два года начиная с марта 2019 года – официального срока для завершения процесса Брексита, – а это означает, что до 2021 года Великобритания по существу будет являться государством – членом ЕС без какого-либо права голоса.
Между тем правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, пообещав сохранить «глубокие и особые» отношения с Европой, попытается договориться о новом «договорно-правовом соглашении» с ЕС. Однако у Британии будет довольно мало шансов заключить новый договор за столь короткое время.
Несомненно, к наступлению 2021 года Великобритания все еще будет мчаться к «краю обрыва»: полному разрыву с Европой без альтернативных вариантов для смягчения удара. В политическом плане данный момент во времени создал бы еще больше рисков для правительства Мэй, чем сегодня, поскольку следующие всеобщие выборы должны будут пройти к июню 2022 года. Поэтому Великобритания может попытаться продлить переходный период за пределы 2022 года. И, руководствуясь прошлым опытом, можно сказать, что после получения первой отсрочки она может так никогда и не закончиться.
Создается впечатление, что Великобритания подходит к реализации сценария, который я изложил три месяца назад. Судьбоносное решение Мэй провести досрочные выборы в июне позволило ее оппонентам потребовать, чтобы Великобритания организовала переговоры о переходном соглашении, аналогичном тому, которое имеет Норвегия в качестве члена Европейского экономического пространства (ЕЭП). Первоначально ЕЭП было создано в 1994 году как временная структура для различных стран, готовящихся к вступлению в ЕС. Однако, поскольку через 11 месяцев норвежские избиратели отклонили референдум о членстве в ЕС, ЕЭП задержалось еще на 24 года и продолжает свое существование.
Никто не может предсказать, что произойдет через 24 года. Однако хорошая новость для Великобритании заключается в том, что ЕС, возможно, и так уже движется в направлении двухуровневой структуры. Чтобы процветать, еврозоне потребуется создать политический союз. Это приведет к тому, что страны, не входящие в зону евро, такие как Дания, Польша и Швеция, образуют внешний уровень экономического сотрудничества за пределами еврозоны. Эти страны будут иметь членство в едином рынке, но не в денежном или политическом союзе.
Двухуровневая Европа будет сильно отличаться от своей текущей «двухскоростной» модели. В последней каждая страна теоретически движется к «все более тесному союзу», только с разной скоростью. В отличие от этого сценария, при наличии двух уровней сотрудничества Британия могла бы с комфортом вновь присоединиться к внешнему уровню наряду с Норвегией и, возможно, Швейцарией.
А теперь поговорим о плохих новостях. Переходное соглашение для Великобритании может оказаться неприемлемым как для правительств ЕС, так и для британских избирателей. Приверженцы федерализма в ЕС хотят, чтобы Британия как можно быстрее завершила выход, поскольку она давно обеспечивала другим странам – например, Дании, Польше и Швеции – прикрытие для сопротивления более глубокой интеграции.
Фанатики федерализма ненавидят идею двухуровневой Европы. Они хотят заставить все государства – члены ЕС принять евро в течение следующего десятилетия и встроить их в полномасштабный политический и финансовый союз на постоянной основе. И они справедливо верят, что достичь этой цели будет проще, если убрать из уравнения Великобританию.
Однако переходный период также не является панацеей для Великобритании. Британцы уже начали видеть экономические издержки Брексита, так как международные компании, которые когда-то использовали Британию в качестве центра для своих европейских операций, стали перераспределять некоторые из своих процессов. Поскольку правительство Великобритании пытается сохранить видимость строго ограниченного по времени перехода, этот процесс ускорится. Более того, ЕС будет использовать переходный период для изменения своих собственных правил, чтобы вынудить предприятия, генерирующие занятость и большие налоговые поступления, перейти на территорию ЕС.
Например, Европейская служба банковского надзора и Европейское агентство по лекарственным средствам уже передислоцируются из Лондона, а это означает, что многие юридические, управленческие и лоббирующие рабочие места, связанные с сильно регулируемыми видами деятельности, такими как финансы и фармацевтические исследования, также придется передислоцировать. Таким образом, переходный период приведет к тому, что международные компании, базирующиеся в Великобритании, столкнутся с «двойной регуляторной комиссией»: им придется одновременно подчиняться прихотям британской и европейской бюрократии.
Что еще хуже, обещание длительного перехода может задержать сдвиг в общественном мнении, необходимый для того, чтобы отменить Брексит, пока не стало слишком поздно. После 28 марта 2019 года Великобритания официально выйдет из ЕС, где экономический рост уже начал обгонять британский. Если она когда-либо пожелает быть снова принятой, ей придется довольствоваться гораздо менее привлекательными условиями, чем сегодня. Мало того что она больше не будет получать бюджетные скидки и особое отношение в вопросах социальных правил, ее даже могут вынудить принять евро.
Даже 48% британских избирателей, которые проголосовали за «Остаться», могут отклонить такие унизительные условия. Таким образом, Британия застряла бы в подвешенном состоянии, как Норвегия, но без нефтяных богатств или социальной сплоченности. Как выразился официальный представитель Лейбористской партии, полупостоянный переходный период, основанный на «модели Норвегии», превратит Великобританию в «вассальное государство». Она по-прежнему будет платить большие суммы в бюджет ЕС и придерживаться его законов, однако у нее не будет права говорить о том, как эти деньги расходуются или как эти законы принимаются.
В ближайшие месяцы британская публика может начать предвидеть этот унизительный эндшпиль. Норвежская модель не удовлетворит ни пожилых жителей Великобритании, ни провинциальных еврофобов, ни молодых городских избирателей, желающих сохранить права гражданства ЕС, которые они воспринимали как должное всю свою жизнь.
При такой удручающей перспективе британские избиратели могут передумать относительно Брексита, прежде чем их руководители пройдут через это. Однако, чтобы такое внезапное обращение, как это случилось с апостолом Павлом по дороге в Дамаск, стало возможным, стране пришлось бы испытать политический или экономический кризис, достаточно крупный, чтобы потрясти общественное мнение и вырвать его из своего фаталистического самодовольства. Как бы то ни было, британцы следуют своему любимому национальному лозунгу: «Сохраняйте спокойствие и продолжайте в том же духе». Поэтому, прежде чем дела Великобритании начнут налаживаться, им, вероятно, придется значительно ухудшиться.
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Comment Commented Alisdair Hamilton-Wilkes
As always, a good article from Anatole Kaletsky and he is the first commentator to recognise my largest fear of a transition period "the EU will use the transition period to change its own regulations" and very much towards closing off markets and exactly the protectionism that so many EU apparatchiks say they fear and do not want but actually have been the most instrumental in creating over the last five decades.
Apart from the insights offered, however, I see no point or argument within this piece. The choice offered was to shake up the UK-EU / Rest of World relationship or remain with the status quo (which probably wasn't a true option for the reasons Jagjeet Singha outlines below) and the electorate made a choice. The article seems to ignore that reality. Read more
Comment Commented jagjeet sinha
BRUSSELS SOLUTIONS - MUST FACE DEMOCRATIC DEMOLITION
Greece was faced with humiliation - just like the predicament e author suggests facing Great Britain.
Brussels conditions imposed - must be subject to referendum in Britain.
The Union must be accountable - for economic costs of damage.
The Union must devise a package that the British Public must approve.
The demolition of Democracy by Brussels - has to be reversed.
Brussels is unelectable - unless they are accountable for the pain they cause.
Greece was subjected to similar humiliation - Brussels escaped with impunity despite shutting down their banking system.
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Comment Commented Steve Hurst
What is just as pertinent is the question - just what is the EU. Because even the EU apparently has no real idea, with its multi track, single track, off-camber approach. More like a Punch and Judy Show.
The EZ 'zealots' may well want an organic entity that assimilates all it comes into contact with but that looks highly unlikely according to polls.
A very very short time ago the trumpets were sounding for Macron the saviour of France and the euro. The gloss has rapidly rubbed of that particular hero to zero with a record drop in popularity with the French, worse than Hollande at the same stage which is quite an achievement. Then there is Italy with its swamp of NPLs. Germany clearly does not want debt sharing. Nothing has been sorted in the EU just as much as nothing has been sorted with Brexit so far
So the real question is would anybody be rushing to join the EU it is current state. The answer is nobody is queuing. If so what is the uproar about leaving when nobody wants to join.
I voted remain because of concern about Brexit impact and in the hope the EU would wake up and reform. There is no sign of reform at the moment. The current situation in the EU does not look viable and within a few years the French and Italian problems are going to come to the boil
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Comment Commented jagjeet sinha
Steve
While agreeing with every point you make - it is evident Brussels believes in its righteousness.
When the Scots wanted to leave, Westminster was accountable to ensure Right Economics such that the Scots stay.
Brussels similarly must be accountable to ensure Right Economics - but in Greece they caused unimaginable harm.
And Brussels emboldened is intending to cause grievous harm to Britain similarly - Democracy requires Referendum on their Remedies.
Jagjeet Read more
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