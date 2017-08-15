伦敦—英国完全退欧已经从选项表中剔除。在彻底脱离欧盟之前，英国政府现在想要一个“过渡期”，在此期间，英国将保留欧元区成员的商业权利，同时继续缴纳欧元预算，遵守欧盟监管和司法裁决，允许人员自由流动。过渡期将在2019年3月——英国退欧过程的官方期限——后继续维持至少两年，也就是说，在2021年之前，英国都将是实质上的欧盟成员国，但没有任何投票权。

与此同时，英国首相梅的政府——它承诺要保持与欧洲的“深刻而特殊”的关系——将试图谈判一个新的与欧盟的“基于条约的协定”。但英国在这么短的时间内达成新条约的机会十分渺茫。

事实上，到了2021年，英国将仍然在向“悬崖边缘”运动，即完全脱离欧洲，不再准备替代安排抵御冲击。从政治上讲，这样的择时将给梅政府带来比现在更大的风险，因为下一次选举必须在2022年6月前举行。因此，英国可能会试图将过渡期延长到2022年以后。而过去的经验告诉我们，期限一旦被延长了一次，就会无休无止地一次次延长下去。

英国似乎正在走向我三个月前列出的情景。梅在6月提前举行的大选的重大决定让她的反对派有机会要求英国去谈判一个类似于挪威作为欧洲经济区（EEA）成员的过渡性安排。EEA始创于1994年，是为了几个准备加入欧盟的国家而制定的临时性框架。但由于挪威选民在11个月后的欧盟成员公投中拒绝加入欧盟，EEA也一直持续到24年后的今天。

没人能够预料24年后会发生什么。但对英国来说，好消息是欧盟可能已经开始慢慢向双轨结构转变。要想实现繁荣，欧元区需要建立一个政治联盟。这将让丹麦、波兰和瑞典等非欧元国家形成一个欧元区外的经济合作外环。这些国家将拥有单一市场成员地位，但不参与货币或政治联盟。

双轨欧洲与今天的“双速”模式截然不同。在双速模式中，每个国家理论上都在朝“日益紧密”的联盟前进，只不过速度有所不同。相反，在双轨情景中，英国可以心安理得地重新加入外轨，和挪威，也许还有瑞典一起。

现在来看坏消息。英国过渡安排可能对于欧盟各国政府和英国选民来说都是不可接受的。欧盟的坚定的联邦主义者希望英国尽快退出，因为长期以来英国一直为其他抵制深化融合的国家——如丹麦、波兰和瑞典——提供掩护。

狂热联邦派憎恨双轨欧洲的概念。他们希望迫使所有欧盟成员国在下一个十年中接受欧元，并永远地牢牢锁定在全方位的政治和财政联盟中。他们正确地相信，将英国踢出局，能够更加容易地实现这一目标。

但过渡期对英国来说也不是万灵丹。随着曾经将英国作为欧洲业务枢纽的跨国企业开始将一些业务活动迁移到其他国家，英国人已经开始领略英国退欧的经济成本。由于英国政府一直心存有严格时间限制的过渡期的幻想，这一过程还会进一步加速。此外，欧盟将利用过渡期改变自己的监管规则，使创造就业和大量税收收入的企业将不得不迁往欧盟领土。

比如，欧洲银行局（European Banking Authority）和欧洲药品局（European Medicines Agency）已经开始迁出伦敦，这意味着许多与受监管程度较高的活动（如金融和药物研究）有关的法律、管理和游说工作，也必须外迁。因此，过渡期将用监管双击打击位于英国的跨国企业：它们将同时受到英国和欧盟官僚的管理。

更糟糕的是，长过渡期的憧憬可能延长公众观点的变化，导致无法及时地扭转退欧。2019年3月以后，英国将正式退出欧盟，而欧盟的经济增长已经开始赶超英国。如果英国想要再次加入欧盟，将不得不接受比现在恶劣得多的条件。英国不但无法获得预算回款或社会监管方面的特殊待遇；还有可能被迫加入欧元区。

即使是投票“留欧”的英国选民，也有可能无法接受如此令人蒙羞的条件。因此，英国将进退两难——就像挪威一样，但它没有挪威的石油财富和社会凝聚力。工党贸易发言人正确地指出，基于“挪威模式”的准永久性过渡期，将让英国沦为“附庸国”。它将为欧盟预算提供巨款，并遵守欧盟法律，但它无权置喙这些钱怎么用，或这些法律如何制定。

在未来几个月中，英国公众可能会开始想见这一耻辱性结局。挪威模式满足不了英国年长群体，满足不了地方仇欧派，也满足不了想要保留他们出生以来就视为理所当然的欧盟公民权利的年轻城市选民。

前进如此暗淡，英国选民可能会在领导人完成退欧过程之前，就改变对退欧的想法。但要发生这一大转变，英国必须经历一场足够大的政治或经济危机，让公众观点摆脱致命的自负。目前，英国人一直在效仿他们所喜爱的国家口号“保持冷静，坚持不懈”。在英国的情况可能好转之前，或许先要大大恶化。