الخروج البريطاني إلى المجهول؟

برلين ــ تُبرِز السياسة مشاعر قوية في الجميع. ومن الواضح أن حتى البريطانيين، على الرغم مما اشتهروا به من قدرة على رعاية مصالحهم بطريقة رزينة هادئة، ليسوا محصنين. ولعل هذه السمعة مجرد بقية من بقايا الإمبراطورية البريطانية التي زالت منذ أمد بعيد. ومن المؤكد أنها لا تنطبق على المملكة المتحدة في عام 2017.
ولنتأمل هنا القرارات السياسية التي اتخذها البريطانيون خلال العام المنصرم. في يونيو/حزيران الماضي قرروا ــ ولو بهامش ضئيل ــ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وفي الانتخابات العامة المبكرة التي جرت الشهر الماضي أفرزوا نتيجة عززت الانطباع بأن البرجماتية البريطانية في تراجع.
وتشير الانتخابات ــ التي خسر فيها حزب المحافظين أغلبيته مما أسفر عن برلمان معلق ــ إلى مدى ابتعاد الطبقة السياسية في وستمنستر عن بقية البلاد في الآونة الأخيرة. ويبدو أن المملكة المتحدة تعيش في واقع الأمر ليس فقط أزمة سياسية وأزمة هوية، بل وأيضا أزمة ثقة في النخب السياسية والاقتصادية، والتي بدأت مع اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وهذا لن يجعل محادثات الخروج البريطاني الجارية أكثر سهولة. ذلك أن الطرف المناظر للاتحاد الأوروبي في المفاوضات حكومة ضعيفة للغاية وفي حالة أزمة. ولكن لا يجوز للمفاوضين من جانب الاتحاد الأوروبي أن يغفلوا عن حقيقة مفادها أن المملكة المتحدة ستظل مهمة لأوروبا خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمثل أحد أكبر المخاطر التي تواجه الاتحاد الأوروبي بقدر ما تواجه المملكة المتحدة الآن في خروج المملكة المتحدة من المفاوضات صفر اليدين وانتهائها إلى حال أسوأ حتى من الحال التي هي عليها بالفعل.
وربما ينظر مؤرخو المستقبل إلى فترة العامين 2016 و2017 بقدر كبير من الاهتمام. فمن غير المسبوق أن تتخلى أي دولة عن وضع جيوسياسي واقتصادي متميز ببساطة لمجرد أنها تعيش أزمة هوية مطولة. فقبل أن يبدأ الخروج البريطاني، كان بوسع المملكة المتحدة أن تلعب بورقة قوية للغاية مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي على الساحة العالمية، وخاصة في ضوء علاقتها الخاصة مع الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، تراعي المملكة المتحدة تقليد الليبرالية والمشاركة العالمية، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. وكانت لندن لفترة طويلة مركزا ماليا للقارة بأسرها. ويُعَد الاقتصاد البريطاني ــ أو كان يُعَد على الأقل ــ بوابة للعديد من العمليات الدولية التي تسعى إلى الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي المشتركة ومنطقة اليورو، على الرغم من رفض المملكة المتحدة الانضمام إلى العملة الموحدة.
من الجدير بالذكر مع ذلك أن المملكة المتحدة، بحلول أوائل سبعينيات القرن العشرين، كان من الواضح أنها فقدت إمبراطوريتها التي ذهب معها نفوذها السياسي؛ وأنها لم تتمكن من عكس تدهورها الاقتصادي إلا بالانضمام إلى الجماعة الأوروبية (سلف الاتحاد الأوروبي) في عام 1973. ومن المؤسف أن البريطانيين نادرا ما يعترفون بهذه الحقيقة. بل إن قطاعا صاخبا من الطبقة السياسية والناخبين في بريطانيا كانوا لفترة طويلة يُحَمِّلون الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ــ التي يشترط بعضها تنازل الدول الأعضاء عن جزء من سيادتها ــ المسؤولية عن كل الشرور في هذا العالَم.
ولكن الآن بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بات من الواضح على نحو متزايد أنها ستتكبد حتما خسارة كبيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي. ولكن بأي مقابل؟
يطالب أنصار الخروج في المملكة المتحدة بالسيادة، ولكن بدون النظر بروية في العواقب التي قد تترتب على ذلك في عصر العولمة المتطورة وتكامل الأسواق. ونظرا للحديث المعهود عن تدابير الحماية في خطاب إدارة ترمب، تبدو أهمية الحفاظ على القدرة على الوصول إلى سوق أوروبا الموحدة أكثر شدة من أي وقت مضى.
بيد أن المملكة المتحدة لن تكون الخاسر الوحيد من الخروج البريطاني. فسوف يخسر الاتحاد الأوروبي مركزه بوصفه ثاني أكبر اقتصاد وضامنا أساسيا للأمن. ولا يملك المرء الآن إلا أن يأمل أن يكون انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا سببا في التخفيف من حدة الآلام الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والواقع أن انتخاب ماكرون، جنبا إلى جنب مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية من منطقة اليورو، يمثل فرصة غير متوقعة لبداية جديدة داخل الاتحاد الأوروبي، والتي ربما تبدأ بمجرد أن تعقد ألمانيا انتخاباتها العامة في سبتمبر/أيلول.
وربما تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي الذي يتحرك بسرعة نحو الاستقرار السياسي المتجدد والنمو الاقتصادي ــ وهو ما يتصور معسكر الخروج، على نحو لا يخلو من المفارقة، أنه قادر على تحقيقه بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
ولحسن الحظ، ربما شكلت الانتخابات الأخيرة في المملكة المتحدة نقطة انطلاق للمفاوضات. ويرى العديد من المراقبين أن النتائج أظهرت أن الناخبين البريطانيين يعارضون "الخروج العسير"، والذي بموجبه تترك المملكة المتحدة السوق المشتركة والاتحاد الجمركي بدون اتفاق بديل، وتعود إلى قواعد منظمة التجارة العالمية.
من النادر أن تكون إجراءات الطلاق تجربة سارة. ولكنها تُصبِح أسوأ كثيرا عندما لا تسلك الأطراف المعنية سلوك البالغين. وعندما يُطلَق العنان للعواطف، فربما تتحول العواطف السابقة بسرعة إلى ضغينة ورغبة في إحداث جراح عميقة.
ولكن في حالة الدول، كما هي الحال مع الأفراد، تستمر الحياة بعد الطلاق. وسوف يظل التقارب الجغرافي الوثيق قائما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وبالتالي يظل كل من الطرفين معتمدا على الآخر من الناحية الجيوسياسية. وسوف تضطر القضايا الجارية المتعلقة بالأمن، والإرهاب، واللاجئين، الطرفين إلى العمل معا؛ وسوف تستمر التجارة، حتى ولو واجهت المزيد من العقبات.
وبالتالي فإن مصلحة الجانبين تملي عليهما عدم إحداث جروح عميقة، أو استفزاز المواجهات، أو إحراج وتهديد الجانب الآخر. وفي المقام الأول من الأهمية، لا ينبغي للقضايا المتعلقة بالأمن المشترك بين كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تكون جزءا من المفاوضات. ويتعين على كل جانب أن يعترف بالاعتماد المتبادل وأن يكون مستعدا لإظهار كرمه.
ومن جانبه، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يكون سخيا عندما يتعلق الأمر بالإطار الزمني للانسحاب، والقواعد التنظيمية الجديدة للتجارة، وأي ترتيبات انتقالية ربما تعمل على تخفيف تأثير الانفصال. كما ينبغي للملكة المتحدة أن تضع في اعتبارها ذلك العدد الكبير من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يقيمون حاليا في بريطانيا، وأن تكون نزيهة في التعامل مع التزاماتها المالية تجاه الكتلة.
إذا كان لنا أن نضع أمرا واحدا نصب أعيننا، فهو أن الناس يغيرون آراءهم. ولأن مشاعر الناس تتغير، فإن الدول تغير اتجاهاتها. ولا ينبغي لنا أن نستبعد أي مستقبل محتمل، بما في ذلك مستقبل حيث يقول كل من الطرفين: "دعنا نحاول مرة أخرى".
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel
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Comment Commented Prashant Kotak
"...it only managed to reverse its economic decline by joining the European Community..."
This is flaty not true. The UK's rise from the malaise of the 70's had little to do with the EU and *everything* to do with a god-given bonanza in the form of North Sea oil, which in fact Britain used reasonably well, to drive through refroms and build and a decent services industry, and gained some prosperity on the back of that.
Regrettably, It seems German politicians with an EU-phile agenda rarely want to acknowledge the history that actually happened as opposed to the history they wish had happened. Read more
Comment Commented Henk Crop
The Brexit should not have happened. It is damaging for both the UK and EU. When you think of it, it is not only stupid, but it is very stupid.
A recent poll indicated that 69 % of the people in Europe thought it was bad. Ranging from 59 % in France to 86 % in Sweden. Even 71 % of the people in the UK thought so.
Perhaps I am doing some wishfull thinking here, but I have the following suggestions.
Since the EU is not performing well, there is already a discussion going on about herstructuring the EU.
Also it is the primairy task of the European Commission to bring cohesion in the EU.
With the Brexit they have failed badly.
So Merkel and Macron should fire the members of the Commission.
A new Commission is to take over negotations with the UK.
The object should be to limit the damage of the Brexit for both parties.
Discussions about costs will be postponed.
This will include discussions to somehow limit the free flow of people to the UK ( see Mercon delivers).
For the Europhiles in Brussels, I would like to remind them that the UK has successful experience in building a global empire out of most diverse countries and cultures. An experience EU countries hardly have or not all. Experience the EU badly needs.
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Comment Commented Prashant Kotak
"So Merkel and Macron should fire the members of the Commission"
Well, I know Macron is already displaying delusions of Jovian grandeur (and perhaps Merkel secretly thinks of herself as the goddess Nemesis, bent on punishing the Brexiting Brits), but don't you think that such an action might just be taking taking the michael, out of even the rather deformed version of accountability that passes for democracy in the EU? Read more
Comment Commented Alisdair Hamilton-Wilkes
There are some aspects to Brexit I find worrying and depressing. An article like this is a wonderful antidote. The further the UK gets from ideologues like Joschka Fischer the better. Read more
Comment Commented Steve Hurst
The hilariously one sided view of Joschka Fischer is on display again. Not once Joschka do you refer to the fact that a temporary cap on free movement mainly from Eastern EU members would have stopped the Brexit movement in its tracks. So for the avoidance of a simple pragmatic measure due to exceptional circumstances the EU is prepared to lose 15% of it's budget and 'The EU will lose its second-largest economy and primary guarantor of security'. However from the JF point of view it is the UK which is not being pragmatic. Really?
If there is one measure which should convince an observer that the EU has lost the plot it is the total shambles of EU policy with economic migrants which has descended into a North Africa to Southern EU free at point of use water taxi service - which even observers like Bill Gates, a noted billionaire philanthropist who has spent large in Africa, have said cannot work and can be expected to continue for decades until there is no room left to stand on Sicily. The EU has bigger issues than Brexit to worry about, like finding the shortly to be missing 15% of budget which oddly enough neatly matches the bungs thrown the the Eastern EU members who cannot even comply with basic democratic rules. Enjoy. BTW Macron will not save your euro. The BigMac will turn out to just be another Burgher of Calais Read more
Comment Commented M M
The EU Institutions have got much bigger problems than the Brits with Brexit, for a start their lack of Unity and Dysfunctionality and Merkel was quick at raising this issue from the outset. JCJ comments today in the EU Parliament says it all, this whole affair with tthe EU has become a joke. If the Brits play their cards well, the days of the EU Institutions as we now them, shall be numbered. In conclusion:
"We see nothing but good and hope in a richer, freer, more contented European commonalty. But we have our own dreams and our own task. We are with Europe, but not of it. We are linked, but not comprised. We are interested and associated, but not absorbed."
Winston Churchill, 19 September 1946, ‘The Tragedy of Europe' Read more
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