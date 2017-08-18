Инженеры могут улучшить медицинский уход за беженцами

БОСТОН – Рост националистических и ксенофобских настроений во многих странах мира создаёт токсичную среду для всех, кто бежит от геополитических кризисов. Но среди множества проблем, с которыми приходится сталкиваться беженцам, пока они ожидают разрешения на переселение, на первом месте находится проблема доступа к качественным медицинским услугам, связанным как с физическим, так и умственным здоровьем.

Эта проблема требует повышенного внимания не только врачей, медсестёр, неправительственных организаций и других заинтересованных лиц, но также и инженеров, которые мог ли бы внести неоценимый вклад в глобальное здравоохранение. И этот вклад крайне важен для беженцев.

Помимо строительства мостов и изобретения гаджетов, инженеры способны повышать качество и доступность здравоохранения во всём мире, разрабатывая более быстрые методы диагностики болезней и способы оказания медицинских услуг. Учёные и инженеры, которые работают в той же области науки, что и я, уже изобрели устройства, которые помогают дышать слабым младенцам, выявлять случаи малярии и ВИЧ в зонах военных конфликтов, а также поддельные лекарства в отдалённых, сельских регионах.

Тем не менее, профессиональные инженеры недостаточно работают с лагерями беженцев, население которых резко увеличилось в последние годы, поскольку всё больше и больше людей бежит от конфликтов и природных катастроф. По оценкам ООН, сегодня в мире насчитывается более 65 млн вынужденно перемещённых лиц, а численность беженцев, живущих в формальных или неформальных палаточных лагерях, достигла рекордных величин.

Хотя правительства и НКО прилагают усилия с целью обеспечить базовые медицинские услуги беженцам, надёжного решения этой проблемы пока не найдено. У инженеров есть возможность – и это их обязанность – ликвидировать критические недостатки нынешней системы.

Для решения этой проблемы потребуется усилить внимание на трёх главных направлениях. Во-первых, это обучение, причём особенно в сфере биомедицинской инженерии. Нам необходимо повышать осведомлённость о медицинских проблемах, с которыми сталкиваются беженцы. Кроме того, факультеты, студенты, исследователи и практикующие специалисты, заинтересованные в разработке соответствующих решений глобальных проблем медицины, должны иметь возможность заниматься этим.

На сегодня есть лишь несколько образовательных программ, которые конкретно фокусируются на вопросах антикризисной биомедицинской инженерии. Но, к счастью, есть модели, которые можно взять за образец. Например, в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, существует бесплатный онлайн-курс «Здоровье во время гуманитарных кризисов», который позволяет ознакомиться с этой проблемой студентам инженерных факультетов во всём мире. Студенты летней школы Американского университета в Бейруте недавно создали программу разработки инженерных стратегий помощи перемещённым лицам. А в моей организации – Бостонском университете – мы изучаем способы повышения качества здравоохранения и медицинской практики в развивающихся странах. В 2012 году мои коллеги и я создали PharmaChk, портативное устройство, которое врачи могут использовать для выявления поддельных или неэффективных лекарств в труднодоступных регионах.

Во-вторых, правительства и НКО, работающие с беженцами, могли бы активней подключать медицинских инженеров к своим программам. Частные и государственные организации, например, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, агентство USAID и фонд Grand Challenges Canada, привлекают инженеров к созданию продуманных, этичных, масштабируемых решений для глобального здравоохранения. То же самое следует сделать и в отношении перемещённых лиц.

В-третьих, и это, наверное, самое важное, сами инженеры должны вступать в контакт с людьми и группами, работающими на передовой линии борьбы с кризисом беженцев. Это означает, что надо работать с местными больницами, клиниками, министерствами и теми, кто оказывает медицинскую помощь. Все они могут стать важным каналом для применения биоинженерной экспертизы. Междисциплинарное обучение важно не только для повышения общей осведомлённости, но также и для финансовой устойчивости, масштабируемости технологических инноваций.

Несколько биоинженерных стартапов и групп помощи, например, «Инженеры без границ», уже начали заниматься медицинскими проблемами в сообществах беженцев. В основном, эти усилия концентрируются на методах улучшения очистки воды и обеспечении электроэнергией. Есть и другие проекты, например, телемедицина – предоставление клинических медицинских консультаций по мобильному телефону. Для многих беженцев подобные проекты стали настоящим спасением.

Однако помимо перечисленных примеров, в целом, попытки поиска инженерных решений для медицинской помощи беженцам являются пока ограниченными. Для применения знаний биомедицинских инженеров к проблемам здоровья беженцев необходимо, чтобы студенты, эксперты и практикующие специалисты лучше узнали условия проживания в лагерях беженцев, а также глубже познакомились с теми комплексными травмами, от которых они страдают. Лагеря беженцев нуждаются в надёжных решениях по созданию пунктов медицинского ухода, которые будут не просто эффективными, но также социально ответственными и чувствительными к культурным аспектам.

Всю свою историю инженеры занимались решением проблем общества. Сегодня креативное мышление требуется для облегчения страданий тех, кто помимо своей воли был вынужден покинуть родной дом. Международное сообщество оказалось неспособно положить конец кризисам, которые заставляют беженцев отправляться на поиски безопасного места проживания. Однако биомедицинские инженеры могут гарантировать, чтобы они, по крайней мере, получили тот медицинский уход, в котором они нуждаются.