打造更好的难民卫生服务

发自波士顿——世界各国本土保护主义和仇外心理的复苏为那些逃离地缘政治危机的人们创造了一个有害的环境。而在等待重新安置的难民所面临的众多挑战之中，寻求获取高质量身心健康服务的渠道是最为亟待解决的问题。



这个挑战不仅需要得到医生，护士，非政府组织和其他相关行动者的更多关注，还跟工程师有关系——他们也可以为全球公共卫生做出不可或缺的贡献，而这些贡献则与难民高度相关。

除了架桥建屋和创造工具之外，工程师还可以通过开发能更快诊断疾病和提供医疗服务的手段来协助提高全球卫生保健质量以及降低患者负担。在我自身研究领域，科学家和工程师已经发明了可以帮助体弱婴儿呼吸更顺畅，在战区检测疟疾和艾滋病毒，以及将假药清除出农村地区的众多设备。

然而，随着越来越多的民众不得不逃离冲突和自然灾害，各个难民定居点容纳的人口不断增加，但与之相配套的工程技术还不足够。联合国估计当今世界上有超过6500万被迫流离失所者，而生活在正式和非正式营地的难民数量则比以往任何时期都更多。

虽然政府和非政府组织致力于向难民提供基本医疗保健，但要真正做到这一点可不容易。而对此工程师既有机会也有责任去缩小存在于当前系统中的关键性差距。

应对这一挑战需要对三个关键领域给予更多重视。第一个是学校——我们应该继续提高针对难民面临的卫生保健挑战的意识——特别是在生物医学工程领域。此外，有兴趣为全球健康问题创设适当解决方案的教师，学生，研究人员和从业者都应该得到付诸实践的机会。

目前专门针对与危机有关的生物医学工程问题的教育项目还太少。但是幸运的是，已经有一些已有的模式可以遵循。例如，在伦敦卫生和热带医学学院，免费在线课程《人道主义危机中的卫生问题》将这一问题呈现到了全球工程界学生面前。在贝鲁特美国大学，夏季课程的学生最近引入了帮助流离失所者的工程策略。而在我所属的波士顿大学，我们研究改善发展中国家医药质量和应用的方法。 2012年，我的同事和我创设出一种名为PharmaChk的便携式设备，让医生可以用来一些在难以到达的偏远地区检测假冒或者无效的药物。

第二，致力于难民工作的政府和非政府组织可以做更多的工作去将医疗工程专业人员涵盖进来。比尔和梅琳达·盖茨基金会，美国国家开发署和加拿大大型挑战基金（Grand Challenges Canada）等私人和公共机构已经与工程师展开合作在全球卫生领域制定严谨，合乎道德且可扩展的医疗解决方案，而对流离失所者也应该做到这一点。

第三，也许也是最重要的一点，就是工程师们自身需要加强与难民危机前线工作人员和团体的接触。这意味着与当地的医院，诊所，宗教团体和卫生保健提供者合作，这可以作为传播生物工程专业知识的关键渠道。跨学科的学习不仅对于传播意识极为重要，也是可以提高技术创新的经济可持续性和可扩展性。



有几个生物工程初创企业和援助团体，如无国界工程师，已开始在难民社区解决与健康有关的问题。这些努力一般侧重于改进供水卫生和能源输送的方法。而其他类似远程医疗这类通过手机提供临床医疗咨询的举措也已成为许多社区的生命线。



除了这些例子之外，在难民社区打造卫生保健工程解决方案的努力依然有限。为了将生物医学工程应用于难民健康挑战，学生，专家和从业者需要去熟悉难民定居点的条件，并加深对困难难民所受复杂创伤的理解。难民营需要健全的护理解决方案，这些解决方案不仅要有效，还得关注难民的文化特质并具有社会责任感。

纵观历史，工程师一直是社会的问题解决者。如今我们需要创造性思维来缓解被迫流离失所者的困境。事实证明国际社会无法终结那些不断制造出难民的危机，但生物医学工程师至少可以确保这些人能得到他们所需的护理。