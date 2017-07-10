Печальная годовщина Азии

ЭКС-АН-ПРОВАНС – В этом месяце отмечается 20-летие Азиатского финансового кризиса – или, точнее, события, вызвавшего кризис: девальвации таиландского бата. Хотя подобные юбилеи, безусловно, не повод для празднования, они, по крайней мере, дают возможность оглянуться назад и проанализировать, что изменилось, и что не менее важно, что осталось без изменений.

На тот момент причины кризиса были оспорены, и они продолжают оспариваться по сей день. Западные наблюдатели возлагали вину на отсутствие прозрачности в Азиатских странах и на чрезмерно тесные отношения между фирмами и правительствами – то, что они описывали как “клановый капитализм”. Со своей стороны, Азиатские комментаторы обвиняли хедж-фонды в дестабилизации региональных финансовых рынков, а Международный валютный фонд за назначение курса лечения, который чуть не убил пациента.

Обе точки зрения в определенной степени обоснованы. Опубликованный баланс Банка Таиланда слишком преувеличил имеющиеся у него валютные резервы – едва ли яркий пример финансовой прозрачности. Иностранные спекулянты активно выступали против бата, а короткие продавцы включали не только хедж-фонды, но и инвестиционные банки, включая тот, который одновременно консультировал Тайское правительство по защите своей валюты. И, давая рекомендации Азиатским странам о том, как справиться с кризисом, МВФ допустил ошибку – следует отметить, не в последний раз, – в сторону слишком жесткой бюджетной экономии.

На более фундаментальном уровне, кризис отразил несоответствие между моделью исторического роста в Азии и ее нынешними условиями. Та модель подчеркивала стабильные обменные курсы, которые считались необходимыми для расширения экспорта. В ней делался акцент на инвестиции, однако для двузначного показателя роста их требовалось немало. Также поощрялось привлечение внешних займов, необходимых для финансирования требуемого уровня формирования капитала.

Но к 1997 году, экономика стран Юго-Восточной Азии достигла стадии развития, при которой лишь грубой с��лы инвестиций было недостаточно для поддержания высоких темпов роста. Положившись на внешнее заимствование, их модель роста пренебрегла рисками.

Между тем, внешние силы усугубили проблему. Принятие Южной Кореи в ОЭСР требовало от ее правительства устранения контроля над капиталом, подвергая экономику притоку краткосрочных “горячих денег”. В целом, страны ощущали на себе давление со стороны МВФ и Казначейства США по устранению ограничений потоков капитала, что увеличило риски и сделало поддержание привязанных обменных курсов еще более проблематичным.

Этот обзор кризиса подчеркивает, насколько все изменилось за 20 лет.

Во-первых, кризисные страны усилили свои инвестиционные показатели и ожидания роста до устойчивого уровня. Азиатские правительства, по-прежнему уделяют внимание росту, но не любой ценой.

Во-вторых, у стран Юго-Восточной Азии на сегодняшний день более гибкие обменные курсы. Разумеется, ни один из них не является абсолютно гибким, но по крайней мере, правительства региона отказались от жестких привязок к доллару, которые стали причиной такой уязвимости в 1997 году.

В-третьих, такие страны, как Таиланд, которые имели значительный внешний дефицит, усиливающий их зависимость от иностранного финансирования, в настоящее время испытывают профицит. Текущий профицит помог им накопить валютные резервы, которые служат своего рода гарантией.

В-четвертых, Азиатские страны, в настоящее время, совместно работают над тем, чтобы оградить регион. В 2000 году, после кризиса, они создали Chiang Mai Initiative, региональную сеть финансовых кредитов и свопов. А на сегодняшний день у них есть Азиатский банк инфраструктурных инвестиций для регионализации обеспечения финансирования в целях развития.

Эти инициативы можно рассматривать как реакцию на неудачный опыт Азии с МВФ. Что еще важнее, они отражают становление Китая. В 1997 году, Китай все еще не уверенный в своей региональной роли, не был открытым сторонником Японского плана для Азиатского валютного фонда. Отсутствие поддержки со стороны Китая, в конечном итоге решило судьбу этого предложения.

Впоследствии, растущая уверенность и лидерство Китая помогли возглавить региональное институциональное строительство и сотрудничество. Это изменение, происходящее на фоне 20-летнего устойчивого экономического роста Китая, является наиболее существенным изменением, которое сказывается на Азии после кризиса.

Но становление Китая показывает не только насколько многое изменилось, оно также напоминает о том, что многое остается без изменений. Китай, по-прежнему, привязан к модели, которая определяет приоритетность целевого темпа роста и продолжает использовать для достижения этой цели крупные инвестиции. Правительство поддерживает запасы ликвидности любого уровня, необходимого для поддержания работы экономического двигателя, что в некотором роде угрожающе напоминает то, что делал Таиланд до своего кризиса.

Поскольку правительство Китая смягчило ограничения на оффшорные заимствования быстрее, чем было целесообразно, китайские предприятия, связанные с правительством, имеют высокий уровень внешнего долга. И, по-прежнему, существует нежелание позволить валюте перейти на плавающий курс, что может помешать Китайским фирмам накапливать деноминированные облигации в иностранной валюте в больших объемах.

На сегодняшний день, Китай находится на том же уровне, что и его Юго-Восточные Азиатские соседи 20 лет назад: как и они, он перерос свою унаследованную модель роста. Мы должны надеяться на то, что Китайские лидеры изучили Азиатский кризис. В противном случае они обречены его повторить.