АСЕАН в 50 летний юбилей

СИНГАПУР – Мы живем в смутные времена, с пессимизмом, омрачающим даже самые преуспевающие уголки планеты. Многие убеждены, что международный порядок разваливается. Некоторые опасаются, что столкновение цивилизаций неизбежно, если оно уже не началось.

Тем не менее, среди мрака, Юго-Восточная Азия предлагает неожиданный лучик надежды. В последние десятилетия регион добился значительного прогресса, достигнув уровня мира и процветания, который ранее был невообразим. И это, во многом благодаря успеху Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая в этом месяце отмечает 50-летний юбилей.

Юго-Восточная Азия является одним из самых разнообразных регионов мира. Его 640 миллионов человек составляют 240 миллионов мусульман, 120 миллионов христиан, 150 миллионов буддистов и миллионы индусов, даосов, конфуцианцев и коммунистов. В самой густонаселенной стране, Индонезии, проживает 261 миллион человек, а в Брунее всего 450 000 человек. Доход на душу населения в Сингапуре составляет 52 960$ США в год, что в 22,5 раза выше, чем в Лаосе ($2353 США).

С точки зрения содействия региональному сотрудничеству, это различие ставит Юго-Восточную Азию в невыгодное положение. Когда в 1967 году была основана АСЕАН, большинство экспертов ожидали, что через несколько лет она прекратит свое существование.

В то время, Юго-Восточная Азия была бедным и крайне беспокойным регионом, который британский историк К.А. Фишер охарактеризовал как Балканы Азии. Шла Вьетнамская война, а Китайско-Вьетнамской войне еще предстояло разразиться. Многие рассматривали пять некоммунистических государств, которые основали АСЕАН – Индонезию, Малайзию, Филиппины, Сингапур и Таиланд – как домино, которые должны были опрокинуться вслед за соседями к коммунизму или скатиться в гражданские беспорядки.

Но АСЕАН, вопреки ожиданиям, стал второй в мире самой успешной региональной организацией после Европейского Союза. Ежегодно, АСЕАН проводит около 1000 совещаний по углублению сотрудничества в таких областях, как образование, здравоохранение и дипломатия. АСЕАН подписала соглашения о свободной торговле (ССТ) с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией, а также создала экономическое сообщество АСЕАН. Сегодня, АСЕАН составляет седьмую по величине экономику мира, которая к 2050 году станет четвертой.

Как я объясняю в своей книге The ASEAN Miracle, успех блока подкрепили несколько факторов. В первую очередь, антикоммунизм обеспечил мощный стимул к сотрудничеству. Группу сплотили такие сильные лидеры, как Сухарто из Индонезии, бывший Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммед и основатель Сингапура Ли Куан Ю.

Это способствовало тому, что так как в конце 1960-х и начале 1970-х годов АСЕАН стал успешно развиваться, стратегические интересы Америки, Китая и членов блока сошлись. Но даже когда закончилась Холодная война, в регионе не разгорелся конфликт, как это случилось на настоящих Балканах. Страны АСЕАН сохранили привычки взаимодействия, которые появились в Юго-Вос��очной Азии в 1970-е и 1980-е годы.

Фактически, бывшие коммунистические враги АСЕАН - Камбоджа, Лаос и Вьетнам - решили присоединиться к блоку. Как и Мьянма, закончив десятилетия изоляции. Политика АСЕАН по привлечению Мьянмы вызвала критику со стороны Запада, но она помогла заложить основу для мирного перехода от военного правления. (Сравните это с политикой изоляции Запада по отношению к, скажем, Сирии, что, безусловно, не приведет к аналогичному результату.)

Безусловно, АСЕАН далека от совершенства. В краткосрочной перспективе она, похоже, движется как краб – два шага вперед, один шаг назад и один шаг в сторону.

Однако долгосрочный прогресс АСЕАН неоспорим. Ее совокупный ВВП вырос с 95 миллиардов долларов в 1970 году до 2,5 триллионов долларов в 2014 году. И это единственная надежная платформа по геополитическому взаимодействию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уникальная в своей способности созывать встречи, в которых участвуют все великие державы мира, от США и Европейского союза до Китая и России.

АСЕАН, по-прежнему, сталкивается с серьезными проблемами. Территориальные споры в Южно-Китайском море создали глубокие разногласия, а усиление геополитического соперничества между США и Китаем создает дополнительную угрозу сплоченности. Внутренняя политика в ряде государств-членов, включая Малайзию и Таиланд, становится все более хаотичной.

Но история АСЕАН показывает, что блок может выдержать эти бури. Его впечатляющая устойчивость уходит корнями в культуру musyawarah и mufakat (консультации и консенсус), за которые выступает Индонезия. Представьте себе, какую пользу могли бы извлечь другие региональные организации, такие как Совет сотрудничества стран Персидского залива или Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии, от применения таких норм.

ЕС когда-то достиг золотого стандарта регионального сотрудничества. Но он продолжает бороться с кажущейся нескончаемой чередой кризисов и слабым экономическим ростом. Добавьте к этому предстоящий выход Соединенного Королевства, и поиск других моделей сотрудничества представляется разумным. АСЕАН, какой бы не была несовершенной, является привлекательной.

В 2012 году ЕС был награжден Нобелевской премией мира. Но подход АСЕАН может оказаться весьма перспективным, позволяя другим беспокойным регионам, также развивать крепкие связи сотрудничества.