阿根廷担任G20主席国的憧憬和危险

华盛顿—2016年6月，阿根廷总统马克里似乎局势大好。跟听刚刚获准担任2018年G20主席国。美国总统竞选日趋激烈，但希拉里·克林顿（Hillary Clinton）将赢得民主党提名并在11月拿下大选似乎板上钉钉。马克里对于能够与观念相近的盟友一起推动其国际日程感到乐观。

快进到今天。马克里必须必须担心比他预期的更具挑战性的国际环境了。但是，阿根廷即将到来的G20主席国历程也并非布满荆棘。

诚然，直面美国总统特朗普及其“美国优先”日程绝非易事。在上个月的G20汉堡峰会上，特朗普就已经将自己与其他19位领导人（包括马克里在内）互相隔离，他坚决支持退出巴黎气候协定的决定——而几乎整个国际社会都认为该协议是不可撤销的。

类似地，特朗普还要求重新谈判北美自由贸易协定（NAFTA）。重新谈判过程从这个月开始，如果处理不当的话，不可能很快就能结束，美国与G20成员国墨西哥和加拿大的关系将受到影响。

此外，特朗普并非马克里无法控制的、但会影响其主持G20的能力的唯一因素。很有可能，英国退欧谈判也无法按时完成，导致一个“没有协议”的结果，给英国，有可能也包括欧洲大陆，造成严重的经济冲击。类似地，中东的各种冲突、非洲的人道主义灾难，以及委内瑞拉局势的恶化，都有可能造成跨越国家边界的后果。

拉丁美洲的G20成员国即将迎来选举，而这是另一个不确定性来源。阿根廷将在今年10月进行立法机关选举，墨西哥和巴西将在明年举行总统选举，预计民粹主义候选人将有抢眼的表现。

那么，马克里怎样才能让阿根廷成功主持G20的机会最大化？对于特朗普，他可以利用他们在跨入政界之前就结下的友谊。但这一关系也会带来一些风险，这牵涉到特朗普在阿根廷的商业关系问题。

比较让人感到憧憬的是，马克里可以也应该与公民社会团体和活动家紧密合作，确保充分的参与空间。在汉堡，与示威者的暴力冲突导致近200名警察受伤，德国保险公司也付出了1,200万欧元的赔偿金。阿根廷G20团队必须认识到干扰的可能性，特别是考虑到其政府的一些紧缩措施很不得人心，现在便已经造成了群众示威。

从广义上讲，阿根廷的G20主席国之旅仍然是推动马克里的强调国际合作的外交政策日程的一个重要机会。墨西哥总统个涅托已经进入执政的最后一年，巴西总统特梅尔深陷丑闻，在这样的情况下，马克里可能意图将阿根廷定位为在G20上代表拉丁美洲视角的地区领导者。

这一领导角色可能让马克里能够重振萎靡中的南方共同市场。南方共同市场包括多个拉美国家，能够支持通过增进贸易和投资减少贫困的国家计划。如果欧盟-南方共同市场贸易协定谈判能够在今年12月成功结束，这一计划——以及阿根廷更广泛的G20日程——将获得额外的助力。

阿根廷也可以利用其担任G20主席国的机会，制定G19（不含美国）一致同意的气候和能源计划。马克里已经宣布2017年为“可再生能源年”，承诺阿根廷将兑现2025年20%的电力需求通过可再生能源满足的目标。

此外，阿根廷政府还加入了雄心联盟（High Ambition Coalition），该联盟是确保2015年巴黎气候协定缔结成功的重要因素。这是一个非正式组织，成员包括德国、巴西、马绍尔群岛等，其宣布将“坚定不移”地恪守巴黎协定。阿根廷是第一个递交比巴黎协定的国家气候变化计划更加宏大的目标的国家。

马克里应该利用这些动作带来的信誉——当然，还必须得到阿根廷在可再生能源目标和减少滥采滥伐方面的进步的助力——鼓励其他国家修订它们的承诺。这一时机非常恰当。因为目前的承诺不足以将全球气温升高幅度限制在巴黎协定的“大大低于两摄氏度”的目标之内，联合国将在2018年举行特别对话，鼓励各国在2020年前做出更加宏大的承诺。

阿根廷还可以将其G20就业和技术目标与构建低碳经济的目标联系起来。若要将这些日程结合在一起，一个重要的要素是在2018年G20峰会前完成阿根廷长期低排放发展战略。毕竟，这些战略——它们是巴黎协定的一部分——方面的进展将给渴望降低气候相关风险、抓住可再生能源、电动汽车和电池等领域的新机会的投资者释放强烈的信号。

毫无疑问，全球动荡将影响到阿根廷担任G20主席国。但阿根廷自身的动作也会产生影响。要让成功主持G20的机会最大化，马克里应该注重于阿根廷的欧洲和拉美盟友紧密合作，同时增强其政府在对全世界都至关重要的问题上的信誉。