Как бороться с резистентностью к антимикробным веществам

ЦЮРИХ – Две недели назад лидеры «Большой двадцатки» взяли на себя обязательство работать вместе над одной из самых насущных и озадачивающих угроз безопасности мирового масштаба: резистентностью к антимикробным веществам (AMR) – яростным и развивающимся противником, в борьбе с которым становится бесполезным традиционное терапевтическое оружие.

Угроза проста: бактерии и другие микробы становятся устойчивыми к доступным лекарствам быстрее, чем разрабатываются новые лекарства. Каждый год устойчивые к лекарствам микробы убивают около 700 000 людей во всем мире – это более чем в три раза больше, чем ежегодные потери в вооруженных конфликтах.

В 2016 году специальная группа, уполномоченная британским правительством, сделала прогноз, что к 2050 году от устойчивых к лекарствам микробов ежегодно будет умирать до десяти миллионов человек. Сейчас AMR представляет очевидную и реальную угрозу для каждого человека на планете. Если мы не будем противостоять им, мы рискуем вернуться в мир, где частой причиной смерти являются простые инфекции.

Помимо урона в виде человеческих жизней, AMR может привести к опустошению мировой экономики. Только в Европе ежегодные расходы на здравоохранение и потери производительности, связанные с AMR, уже составили около 1,5 миллиарда евро (1,7 миллиарда долларов).

Лидеры «Большой двадцатки» сделали важный шаг вперед. Каждая страна «Большой двадцатки» дала обещание всерьез начать осуществление национальных планов по борьбе с AMR и прилагать больше усилий по продвижению новых методов лечения против резистентных микробов. В этих целях лидеры «Большой двадцатки» призывают к созданию международного Центра сотрудничества в области НИОКР, целью которого будет максимизация влияния существующих и новых фундаментальных и клинических исследовательских инициатив в области антимикробных препаратов. Кроме того, они пообещали изучить возможности использования рыночных стимулов для поощрения новых исследований.

Помимо «Большой двадцатки», возникают инновационные партнерские отношения между государственным и частным секторами, направленные на создание новых методов лечения против резистентных к лекарственным препаратам убийц, таких как туберкулез. И некоторые правительства уже начали выполнять критическую роль в глобальном ответе на угрозу AMR путем сбора данных о распространении резистентных штаммов E. Coli (кишечной палочки), сальмонеллы и других распространенных патогенов.

Теперь настала очередь политических лидеров выполнить свои обязательства. Поскольку ожидается, что новые средства борьбы с мультирезистентными микробами не приведут к значительной отдаче от инвестиций, правительствам следует делать исследования в этой области более привлекательными для частных компаний, а также бороться со злоупотреблением новыми лекарствами для замедления развития резистентности.

Когда традиционные рыночные механизмы терпят неудачу, такие инструменты, как «переносимые исключительные права продажи на рынке», могут помочь, разрешив производителям лекарств перемещать преимущества интеллектуальной собственности противомикробной медицины на другой препарат при условии разработки нужного противомикробного препарата.

В дополнение к политическим нововведениям необходимо более эффективное финансирование сотрудничества между правительствами и частными учреждениями. Когда частные учреждения вступают в такие совместные действия, они должны быть готовы работать за пределами традиционных границ, принимать вызовы, связанные со сложными общественными проектами, а также быть готовыми выложить на стол свои навыки, идеи и опыт.

Давая отпор AMR, мы можем воспользоваться некоторыми ценными уроками из других глобальных усилий в области общественного здравоохранения. Малярия, вызываемая паразитом, который передается более чем 100 видами москита Anopheles, является основной причиной смерти во многих частях мира. Однако после того, как многие правительства и частные учреждения сделали борьбу с болезнью своей первоочередной задачей, число вызванных ей смертей за последние 15 лет сократилось в два раза.

Тем не менее паразит, вызывающий малярию, развивает устойчивость к артемизинину, который составляет основу для наиболее эффективного лечения – комбинированного лечения на базе артемизинина. Резистентность к артемизинину впервые была замечена в Камбодже чуть более десяти лет назад и с тех пор распространялась по Таиланду, Лаосу, Вьетнаму, Мьянме и Китаю. Сейчас этот штамм приближается к Индии, и эксперты уверены, что в конечном итоге он достигнет Африки. Согласно одному недавнему исследованию, если позволить резистентности к артемизинину распространяться, малярия будет ежегодно убивать по меньшей мере 116 000 человек.

Если не появятся новые методы лечения, огромный прогресс, сделанный миром в борьбе с малярией, окажется трагически недолгим. К счастью, те, кто занимается глобальным ответом на угрозу малярии, признают, что мы должны адаптироваться, так же как и паразиты. В настоящее время прилагаются новые усилия по выявлению и минимизации распространения резистентной малярии одновременно с разработкой новых методов лечения, не требующих использования артемизинина.

Например, Региональная инициатива по борьбе с резистентностью к артемизинину работает над прекращением распространения резистентной малярии в районе дельты Меконга путем мониторинга и обмена данными о резистентности к лекарственным средствам и содействия надлежащему использованию противомалярийных методов лечения. До сих пор инициатива обеспечила выделение 110 миллионов евро через Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, который в основном финансируется правительствами.

Кроме того, «Новартис» и предприятие «Лекарства против малярии» (при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс) в следующем месяце начинают новые клинические испытания KAF156, молекулы, которая могла бы стать основой нового метода лечения против резистентных к артемизинину штаммов малярии.

На Всемирном экономическом форуме 2016 года в Давосе (Швейцария) 100 компаний (включая «Новартис») и отраслевые ассоциации подписали Давосскую декларацию по AMR. В рамках данных обязательств мы пообещали работать вместе с правительствами над замедлением развития резистентности путем увеличения наших инвестиций в НИОКР и повышения доступности высококачественных антибиотиков для тех пациентов, которые в них нуждаются.

Мы надеемся, что национальные планы действий «Большой двадцатки» помогут нам выполнить эти обязательства. Но чтобы превратить слова в действия, политическим лидерам необходимо мобилизовать свою волю. Нам срочно требуются дополнительные ресурсы для мониторинга резистентности, укрепление стимулов для НИОКР и инновационные механизмы финансирования для обеспечения общедоступности точной диагностики и качественных лекарств.

Мы не можем себе позволить проиграть войну с AMR. Победа в ней потребует крупномасштабного сотрудничества между государственным и частным секторами при поддержке политического руководства, которое сделает глобальное общественное здравоохранение главным приоритетом.