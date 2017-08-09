Укрепление «второй половины» африканской экономики

ЙОХАНЕСБУРГ – Джулиус Ньерере, президент-основатель Танзании, однажды сказал, что «единство» не сделает Африку богатой, однако «поможет затруднить пренебрежение Африкой и африканскими народами и их унижение». Однако спустя два десятилетия Африка по-прежнему остается разделенной вдоль ключевой линии разлома: гендерной принадлежности. Чтобы реализовать видение Ньерере и быть сильным и достойным континентом, Африка нуждается в новой эре освобождения, которая подпитывается укреплением экономических возможностей женщин континента.
Хотя, согласно прогнозам консалтинговой компании МакКингсли, к 2040 году в Африке будет размещаться самая большая рабочая сила в мире благодаря более чем 1,1 миллиарда человек трудоспособного возраста, более 60% нынешнего населения Африки продолжает выживать менее чем на 2 доллара в день. Очевидно, что, несмотря на то что многие африканцы выиграли от политической эмансипации – наследия поколения Ньерере – бедность все еще остается серьезным препятствием. Высвобождение потенциала занятости африканских женщин – лучший способ ее преодоления.
В своем нынешнем положении женщины Африки по-прежнему недопредставлены в ключевых отраслях и органах исполнительной власти из-за дискриминации на рабочем месте и патриархальных ожиданий дома. До тех пор пока не будут устранены препятствия для вступления в формальную экономику, а женщинам не предоставят варианты, позволяющие в полной мере реализовать их потенциал, социально-экономическое развитие Африки будет испытывать затруднения. Однако, несмотря на то что женщины ��меют важное значение для прогресса континента, их по-прежнему часто считают вторичными. Поэтому женщины должны заявить о своем праве присутствия там, где принимаются решения, и формировать политику, планы и стратегии, которые повлияют на их жизнь и жизни грядущих поколений африканцев.
Исследования показали, что, если бы больше женщин в Африке имело доступ к профессиям, где сейчас доминируют мужчины, производительность труда увеличилась бы на целых 25%. Это было бы хорошо не только для экономики в целом, но и в первую очередь для самих женщин, поскольку это привело бы к открытию новых возможностей для расширения социальных прав. Когда женщины выходят на рынок труда и активно участвуют в принятии деловых или политических решений, меняется патриархальная динамика власти, что повышает социальный статус женщины. Экономическое равенство также бросает вызов принятым убеждениям и рассеивает вредные мифы, которые увековечивают узкие определения гендерных норм. Другими словами, привлечение большего числа женщин на рабочие места приводит к эмансипации мышления – как у мужчин, так и у женщин.
То, что Ньерере так красноречиво говорит об Африке в целом, не менее верно и для ее женщин: единство – ключ к реализации нашего потенциала. Когда мы собираемся вместе как генераторы благ, для нас становится невозможным оставаться непризнанными за наш экономический вклад или быть маргинализированными в наших предпринимательских начинаниях.
В трастовом фонде Грасы Машел мы работаем совместно с субъектами гражданского общества, частным сектором и правительствами всего континента над тем, чтобы возглавить новое экономическое освободительное движение для женщин. Будучи разделенными, мы слабы, но вместе женщины Африки имеют возможность противостоять и преодолевать барьеры, которые препятствуют нашему полному участию в нашей же экономике.
В сетях есть сила. Подход моей организации к экономическому развитию заключается в создании и укреплении неофициальных и официальных сетей, благодаря которым женщины со временем смогут увеличить свое участие и заметность в ключевых секторах. Именно поэтому мы начинаем инициативу «Женщины, продвигающие Африку», которая является частью наших постоянных действий по усилению голосов недопредставленных африканских групп и созданию панафриканского женского движения, в котором женщины смогут объединиться для преобразования континента.
На этой неделе в Дар-эс-Саламе, Танзания, состоится Инаугурационный форум по продвижению Африки, который соберет более 250 женщин-лидеров со всего континента. В рамках общей темы «Продвижение социально-экономической трансформации» форум сосредоточит свое внимание на трех стратегических целях: содействие финансовой интеграции, расширение доступа к рынкам и продвижение социальных изменений. Мы стремимся сформировать на форуме общую повестку дня по нашему участию в качестве полноправных экономических субъектов.
Прошло уже более 20 лет с тех пор, как Ньерере призвал нас работать в направлении африканского единства. Сегодня женщины Африки помогают формировать политику и практику, которые приведут к экономическому и социальному освобождению в их странах. Нам еще предстоит многое сделать для реализации африканского единства. Но предоставление женщинам возможности стать полноправными партнерами в экономическом будущем Африки является одним из лучших способов обеспечить успех.
CommentsHide Comments
Be the first to leave a comment.
This commentary does not yet have any comments. Log in or register to be the first to leave a comment.
Featured
Trump and the Cosmopolitans
Ian Buruma asks whether a White House policy adviser's use of a anti-Semitic epithet was malicious or ignorant.
The New Socialism of Fools
J. Bradford DeLong identifies four root causes of resistance to globalization in the West since the Great Recession.
The Noose Tightens
Elizabeth Drew doubts that even a new chief of staff can save US President Donald Trump from himself.
PS authors in concise videos
Trump’s Yes to NATO
Jacek Rostowski discusses whether Donald Trump’s commitment in Warsaw to Article 5 of the NATO Treaty was the result of a carefully laid plot.