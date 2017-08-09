Укрепление «второй половины» африканской экономики

ЙОХАНЕСБУРГ – Джулиус Ньерере, президент-основатель Танзании, однажды сказал, что «единство» не сделает Африку богатой, однако «поможет затруднить пренебрежение Африкой и африканскими народами и их унижение». Однако спустя два десятилетия Африка по-прежнему остается разделенной вдоль ключевой линии разлома: гендерной принадлежности. Чтобы реализовать видение Ньерере и быть сильным и достойным континентом, Африка нуждается в новой эре освобождения, которая подпитывается укреплением экономических возможностей женщин континента.

Хотя, согласно прогнозам консалтинговой компании МакКингсли, к 2040 году в Африке будет размещаться самая большая рабочая сила в мире благодаря более чем 1,1 миллиарда человек трудоспособного возраста, более 60% нынешнего населения Африки продолжает выживать менее чем на 2 доллара в день. Очевидно, что, несмотря на то что многие африканцы выиграли от политической эмансипации – наследия поколения Ньерере – бедность все еще остается серьезным препятствием. Высвобождение потенциала занятости африканских женщин – лучший способ ее преодоления.

В своем нынешнем положении женщины Африки по-прежнему недопредставлены в ключевых отраслях и органах исполнительной власти из-за дискриминации на рабочем месте и патриархальных ожиданий дома. До тех пор пока не будут устранены препятствия для вступления в формальную экономику, а женщинам не предоставят варианты, позволяющие в полной мере реализовать их потенциал, социально-экономическое развитие Африки будет испытывать затруднения. Однако, несмотря на то что женщины ��меют важное значение для прогресса континента, их по-прежнему часто считают вторичными. Поэтому женщины должны заявить о своем праве присутствия там, где принимаются решения, и формировать политику, планы и стратегии, которые повлияют на их жизнь и жизни грядущих поколений африканцев.

Исследования показали, что, если бы больше женщин в Африке имело доступ к профессиям, где сейчас доминируют мужчины, производительность труда увеличилась бы на целых 25%. Это было бы хорошо не только для экономики в целом, но и в первую очередь для самих женщин, поскольку это привело бы к открытию новых возможностей для расширения социальных прав. Когда женщины выходят на рынок труда и активно участвуют в принятии деловых или политических решений, меняется патриархальная динамика власти, что повышает социальный статус женщины. Экономическое равенство также бросает вызов принятым убеждениям и рассеивает вредные мифы, которые увековечивают узкие определения гендерных норм. Другими словами, привлечение большего числа женщин на рабочие места приводит к эмансипации мышления – как у мужчин, так и у женщин.

То, что Ньерере так красноречиво говорит об Африке в целом, не менее верно и для ее женщин: единство – ключ к реализации нашего потенциала. Когда мы собираемся вместе как генераторы благ, для нас становится невозможным оставаться непризнанными за наш экономический вклад или быть маргинализированными в наших предпринимательских начинаниях.

В трастовом фонде Грасы Машел мы работаем совместно с субъектами гражданского общества, частным сектором и правительствами всего континента над тем, чтобы возглавить новое экономическое освободительное движение для женщин. Будучи разделенными, мы слабы, но вместе женщины Африки имеют возможность противостоять и преодолевать барьеры, которые препятствуют нашему полному участию в нашей же экономике.

В сетях есть сила. Подход моей организации к экономическому развитию заключается в создании и укреплении неофициальных и официальных сетей, благодаря которым женщины со временем смогут увеличить свое участие и заметность в ключевых секторах. Именно поэтому мы начинаем инициативу «Женщины, продвигающие Африку», которая является частью наших постоянных действий по усилению голосов недопредставленных африканских групп и созданию панафриканского женского движения, в котором женщины смогут объединиться для преобразования континента.

На этой неделе в Дар-эс-Саламе, Танзания, состоится Инаугурационный форум по продвижению Африки, который соберет более 250 женщин-лидеров со всего континента. В рамках общей темы «Продвижение социально-экономической трансформации» форум сосредоточит свое внимание на трех стратегических целях: содействие финансовой интеграции, расширение доступа к рынкам и продвижение социальных изменений. Мы стремимся сформировать на форуме общую повестку дня по нашему участию в качестве полноправных экономических субъектов.

Прошло уже более 20 лет с тех пор, как Ньерере призвал нас работать в направлении африканского единства. Сегодня женщины Африки помогают формировать политику и практику, которые приведут к экономическому и социальному освобождению в их странах. Нам еще предстоит многое сделать для реализации африканского единства. Но предоставление женщинам возможности стать полноправными партнерами в экономическом будущем Африки является одним из лучших способов обеспечить успех.