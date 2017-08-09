赋权非洲经济的另一半

约翰内斯堡—坦桑尼亚建国总统朱利乌斯·尼雷尔曾说，“联合”无法让非洲变富，但“可以让非洲和非洲人民不再那么容易被轻视、被屈辱。”但是，二十年过去了，仍然有一条断层线将非洲一分为二，那就是性别。要想实现尼雷尔的让非洲成为一个强大的、有尊严的大洲的愿景，非洲需要一个自由的新时代，为非洲妇女经济赋权能够为这个时代增添动力。

麦肯锡咨询公司预测，到2040年，非洲将拥有全世界最大规模的劳动力，工作年龄人扣将超11亿人，但在非洲当前人口中，超过60%的人生活水平仍然低于每天2美元。显然，尽管许多非洲人从政治解放中获益——这是尼雷尔这一代人留下的遗产——但贫困仍然是一个巨大的障碍。释放非洲妇女的就业潜力，是克服这一障碍的最佳办法。

目前，非洲妇女在重要行业和管理岗位上仍然鲜有代表人物，造成这一现象的原因是职场歧视和父权家庭。除非能够取消阻碍妇女进入正式经济的壁垒，让妇女拥有充分实现她们的潜力的选择，否则非洲社会经济发展将继续饱受抑制。但是，尽管妇女对于非洲的进步至关重要，她们仍然常被视为二等公民。因此，妇女必须主张她们参与决策的权利，主张她们参与影响她们以及未来非洲人民生活的政策、计划和战略的权利。

研究表明，如果更多的非洲妇女能够获得男性主宰的职位，劳动生产率将提高多达 25%。这对于总体经济来说是一个好消息，对一般妇女来说也是好消息，因为这会打开新的社会赋权之门。如果妇女能够进入就业市场，积极参与商业或政治决策，父权社会的动态就会发生改变，提高妇女的社会地位。经济平等也在挑战现有的信念，消除让狭隘的性别规范大行其道的有害的传说。换句话说，让更多妇女进入职场，能够带来解放思维——不管是对男性还是对女性。

尼雷尔对于非洲的雄辩之辞，对于非洲妇女同样成立：联合是实现我们的潜力的关键。当我们拧成一股绳，成为财富的创造者，我们的经济贡献就不会得不到承认，我们在我们的创业努力中也不会被边缘化。

在格拉夏·马谢尔信托，我们与全非洲的公民社会行动方、私人部门和政府合作，领导着一场妇女经济解放运动。分则弱，但如果我们能够合在一起，非洲妇女就有能力面对和克服让我们无法充分参与到各自经济中的障碍。

网络存在力量。我的组织对于经济进步的方针就是建立和强化非正式的和官方的网络，通过这些网络，妇女能够及时提高她们在重要部门的参与度和辨识度（visibility）。因此，我们启动了“妇女推动非洲”（Women Advancing Africa）计划，这是我们强化没有赢得足够代表的群体的声音，以及建立一个让妇女联合起来改变非洲的泛非洲妇女运动的努力的一部分。

妇女推动非洲论坛将于本周在坦桑尼亚达累斯萨拉姆正式起航，届时将有来自非洲各地的250多位妇女领袖与会。论坛的总主题是“推动社会和经济转型”，将关注三个战略性目标：促进金融包容、增加市场准入，一级推动社会变革。我们的目标是通过论坛形成一个共同日程，让我们成为全面的经济参与者。

尼雷尔鼓励我们致力于非洲的联合不过20年。如今，非洲妇女正在影响能给各自国家带来经济和社会解放的政策和实践。充分实现非洲联合还有很长的路要走。但让妇女成为非洲经济未来的全面伙伴，则是确保我们能够成功的最佳办法之一。