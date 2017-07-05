Инвестиции в педагогов Африки

ЙОХАННЕСБУРГ – Повышение качества образования – это медленный, трудный и долгосрочный процесс во всем мире, но нигде настолько, как в Африке, где жесткие экономические трудности часто препятствуют устойчивым инвестициям в человеческий капитал. Те, кто работает на континенте в секторе образования, должны искать более быстрые и дешевые решения, и возможности для их распространения.

Однако, слишком часто, целесообразные подходы оказываются недальновидными и не привлекают местных лидеров, которые владеют ключами к экономическому и социальному прогрессу. Слишком часто, голоса простого населения, отражающие собственный опыт и затрагивающие проблемы их сообществ, игнорируются.

Когда на этой неделе глобальные лидеры соберутся в Гамбурге, на саммите G20, новое G20 – Африканское партнерство, будет в центре внимания. Но те, кто привержен оказанию помощи Африке, должны в первую очередь сосредоточиться на основных составляющих помощи и развития, а это означает инвестирование в местное руководство.

К сожалению, наиболее финансируемые организации по оказанию помощи в Африке, часто управляются западными странами или африканцами, которые имеют обширные связи с Западом. Недавно я беседовала с несколькими предпринимателями, которые поделились неофициальными данными о том, что в Африке, организации с западным соучредителем используют фонды, превышающие более чем в два раза фонды организаций, управляемых Африканцами. Эти финансовые предубеждения видны и в других местах, и способствуют укоренению нехватки местных талантов.

Прозападная предвзятость должна обеспокоить всех тех, кто работает над созданием лучших сообществ для наших детей. Когда дело доходит до решения социальных проблем – будь то неравенство в образовании, нищета или дискриминация, – наиболее защищенными являются те, кто непосредственно знаком с проблемой, которую пытаются решить. Личный опыт, это лучший способ создания проводников перемен, потому что он является основой долгосрочных личных инвестиции людей в ликвидацию систем, которые усугубляют неравенство и несправедливость.

Как бы это выглядело, если бы лидеры, преобразовывающие такие системы, взращивались из самих общин, которые в них нуждаются больше всего? Некоторые организации уже обсуждают этот вопрос.

Более 12 000 человек подали заявки на участи�� в программе “Обучение для Нигерии” национальной организации, которая рекрутирует, обучает и направляет молодых учителей в школы с высокими потребностями. Программа, созданная как стажировка, выберет до 60 человек среди самых лучших выпускников университетов и профессионалов Нигерии, не только для развития превосходных школьных преподавателей, но также и для того, чтобы расширить права и возможности следующего поколения социальных предпринимателей, которые стремятся решить проблему неравенства и тесно связанны с местными усилиями, которые уже предпринимаются в общинах по всей стране.

После двухлетнего обучения, которое начнется в сентябре, эти начинающие лидеры присоединятся к всемирному движению, состоящему из более 55 000 человек, которые завершили стажировку в более чем 40 странах, включая 30 человек, которые уже напряженно работают по соседству в “Образование для Ганы”. Мы называем эту мощную группировку проводников изменений “коллективным руководством”, и мы верим, что это единственный способ обеспечить позитивные, устойчивые перемены.

Неадекватные инвестиции в инициативы, проводимые на местном уровне, являются одним из двух способов, посредством которых мы не в состоянии обеспечить, чтобы те, кто в наибольшей степени пострадали от неравенства, имели пути для его решения. Во-вторых, неспособность инвестировать в детей. В Уганде 70% детей не заканчивают начальную школу. Базовое образование является основой нашей многолетней возможности анализировать информацию, представлять идеи и мнения и бросить вызов окружающему нас миру. И все же, во многих Африканских общинах мы не в состоянии инвестировать в создание этих фондов.

По всему континенту уровень образования резко стратифицирован: начальную школу заканчивают 82% детей из самых богатых семей, и только 28% детей из самых бедных семей. Если будущее континента будет формироваться теми или с теми, кто наиболее остро столкнулся с его проблемами, такие программы, как Обучение для Нигерии и Обучение для Ганы, просто необходимы.

Представьте себе, чего можно было бы достичь, если бы были расширены усилия по распределению местных новобранцев в школы с низким доходом. Представьте себе, сколько возможностей для решения проблем, стоящих перед детьми и семьями, можно создать, потенциально охватив сотни тысяч детей, которые также вдохновлены и поощрены к тому, чтобы критически мыслить и решать проблемы с которыми сталкивается окружающий их мир.

Некоторые утверждают, что образование не имеет смысла, если выпускники не могут найти работу; более того, создание рабочих мест в Африке станет основной темой обсуждения на саммите G20. Однако, несмотря на то, что инвестиции в развитие бизнеса и создание рабочих мест имеет решающее значение для экономической жизнеспособности и роста, этого не будет без образованной рабочей силы. Надежный рынок труда предполагает достаточное количество квалифицированных рабочих для заполнения вакансий. Но в странах Черной Африки только 58% детей заканчивают начальную школу.

Вот почему, когда лидеры G20 обсуждают новые стратегии экономического развития для Африки, они должны сосредоточиться на инвестициях в образование. Но, что наиболее важно, они должны стремиться к тому, чтобы ресурсы предоставлялись тем, кто полагается на местное лидерство и инновации. Цель 4, Устойчивого развития – обеспечить для всех к 2030 году справедливое и инклюзивное образование – достижима, но только в том случае, если решения приходят с самых низов, а это означает от наиболее приверженных им африканцев.