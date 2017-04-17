«Большие облигации» для Африки

ЛАГОС – Страны Африки южнее Сахары достигли критически важного рубежа. Из-за краха сырьевых цен и экономического торможения в Китае темпы роста экономики региона снизились до 3,4% в 2015 году. Это почти на 50% ниже среднего уровня, наблюдавшегося в течение последних 15 лет. По оценкам, в 2016 году темпы роста экономики оказались даже ниже, чем темпы прироста населения, равные примерно 2%, а это означает, что начал снижаться подушевой ВВП.
Устойчивый экономический рост крайне важен для поддержания прогресса в деле снижения уровня нищеты, младенческой смертности, заболеваемости и недостатка продовольствия. И это единственный метод создания достаточного количества хороших рабочих мест для молодого населения Африки, которое растёт самыми быстрыми темпами на планете. Как отметил на недавней пресс-конференции министр экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер, «если молодёжь Африки не сможет найти работу или будущее в собственных странах, тогда в Европу направятся не сотни тысяч, а миллионы».
Одним из способов поддержания темпов роста экономики и создания рабочих мест могло бы стать сотрудничество в сфере планирования и реализации масштабных инвестиций в африканскую инфраструктуру. При этом особенно важна государственная инфраструктура. Сюда относятся шоссе, мосты и железные дороги, связывающие сельских производителей в странах, которые не имеют выхода к морю, с городскими потребителями в Африке и с зарубежными рынками; инфраструктура общественного транспорта и интернет��, которая помогает повысить коммерческую активность; линии электропередач, объединяющие электростанции и сети, которые финансируются частным капиталом.
Нужны и крупные региональные проекты с целью связать множество стран Африки южнее Сахара с небольшой экономикой. Только так можно создать масштабную экономику, которая необходима для повышения экспортного потенциала аграрного и промышленного секторов Африки, а также для снижения внутренних цен на продовольствие и промышленные товары.
Хотя правительства стран Африки повышают свои расходы на государственную инфраструктуру, им по-прежнему необходимо внешнее финансирование, особенно для региональных проектов, которые редко становятся первоочередным приоритетом национальных правительств. Между тем, объёмы помощи, предоставляемой традиционно щедрыми иностранными донорами Африки, в том числе США и странами Европы, сейчас, скорее всего, будут снижаться по политическим и экономическим причинам.
Однако есть решение, которое позволяет восстановить темпы роста экономики в Африке таким образом, чтобы лидеры западных стран и их избиратели сочли его приемлемым. Мы называем это решение «Большими облигациями» (Big Bond). Это стратегия привлечения ресурсов иностранной помощи на международных рынках капитала для финансирования масштабных инфраструктурных вложений.
Речь идёт о том, чтобы доноры заняли на рынках капитала необходимые ресурсы под залог будущего потока финансовой помощи. Тем самым, привлекая эти новые ресурсы, они могли бы воспользоваться нынешними низкими процентными ставками в своих странах. Поскольку ставка по 30-летним казначейским облигациями США равна примерно 3%, донорам пришлось бы секьюритизировать всего лишь $5 млрд, чтобы привлечь $100 млрд. Эти ресурсы можно было бы сформировать из $35 млрд ежегодной официальной помощи развитию Африки (её общий объём достигает примерно $50 млрд), которая сейчас имеет форму чистых грантов.
Доноры могли бы переложить процентные расходы на африканские страны, снизив, тем самым, собственные бюджетные издержки. Для африканских стран такие условия оказались бы лучше условий «евробондов». Более того, как бы дерзко это не прозвучало, перекладывание выплат процентных ставок на страны-получатели помощи может в реальности повысить их долговую устойчивость.
По данным исследования восьми стран, проведённого Лабораторией политических инноваций Африканского банка развития, процентная ставка на уровне 3% в долларах США будет меньше предельной стоимости коммерческих заимствований, осуществлённых несколькими африканскими странами в течение последних пяти лет. Кроме того, увеличение срока погашения и грейс-периодов по сравнению с рыночным финансированием позволило бы уменьшить нагрузку на валютные резервы этих стран.
Подобное предоставление крупной, разовой помощи в счёт будущих платежей не является чем-то новым. Аналогичные программы, реализованные в начале 2000-х годов для финансирования вакцинации, помогли спасти миллионы жизней в развивающихся странах. Ресурсы программы «Больших облигаций» под управлением Африканского банка развития можно было бы направить на обеспечение финансирования крупных региональных международных проектов, которые уже давно откладываются, в частности, Восточноафриканской железной дороги, связывающей Танзанию, Руанду и Бурунди, а также шоссе из Нигерии в Кот-д’Ивуар. В со-финансировании таких проектов могли бы участвовать и частные инвесторы.
Кроме того, программа «Больших облигаций» позволила бы оживить отношения между донорами и африканскими странами. А поскольку она направлена на поддержку инвестиций, приносящих существенную пользу на уровне конкретных стран, она могла бы также стать стимулом для этих стран, подталкивающим их к проведению реформ, которые расширят их возможности отбора и реализации инвестиционных проектов в сфере государственной инфраструктуры.
Программа «Больших облигаций» позволит обновить формат официальной помощи развитию Африки, что уже давно необходимо было сделать. Она позволит повысить темпы роста экономики в странах-получателях и сделать этот рост более устойчивым, при этом бремя стран-доноров снизится. В тот момент, когда предоставление помощи странам Африки столкнулось с политическими трудностями, подобный решительный подход, повышающий эффективность использования средств доноров, может стать именно тем походом, который нужен миру.
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Comment Commented Dare J
Very good initiative. It is critical to have systemic structures in African countries that foster and deepen innovative financing for private infrastructure and the "Big Bond" for public infrastructure without political interference. In my Op-Ed last year, I made a case for a quasi-government Infrastructure Bank in Nigeria -- in this context, the bank would lead the "Big Bond". This could be replicated in other Sub-Saharan Africa countries.
Op-Ed
http://thenationonlineng.net/infrastructure-bank-nigerias-path-sustainable-development/ Read more
Comment Commented Peter Schaeffer
“If the youth of Africa can’t find work or a future in their own countries, it won’t be hundreds of thousands, but millions that make their way to Europe.”
Australia and Israel have shown that navies and fences are an extremely cheap and effective way of stopping unwanted migrants. Of course, the nations of Africa could emulate China and develop their economies. In 1950, Africa was considerably richer (per-capita) than China. Now China is far ahead. Africa would do well to adopt China's policies and thereby improve the well-being of the people of Africa. Read more
Comment Commented Peter Schaeffer
ND, What country do you live in? Better yet, what planet do you live on? The United States has no border wall. A border wall has been proposed. We certainly don't have one so far. The U.S. does have fences in some places. They are quite successful in stopping illegals where they exist. Spain has built fences to protect its borders. As always they have been highly successful. Hungary has enjoyed terrific successes with its fences. Illegal entries have been reduced by more than 99%.
The bottom line is easy. Fences world. Liberals hate them precisely because they work rather well. You can find an article about how fences work over at "‘Soccer field,’ once-busy border crossing, now quiet". Quote
“It ended,” he said, “when they built the fence.” Read more
Comment Commented Nathan Davis
The size and the population density of Israel and the fact that Australia is an island give them the ability to control immigration in a way that most countries cannot. A more apt example for Europe would be the United States, for whom a border wall has been an abject failure. Furthermore, we have seen how deadly mass immigration from North Africa and the near East via the Mediterranean can be. Development projects in Africa like the "Big Bond" stop immigration from happening on a scale that could be very destabilizing for origin, transit, and destination countries as well as incredibly deadly. Read more
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