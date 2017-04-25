Объединиться против малярии

ЛОМЕ/ГАБОРОНЕ – Мы, африканские женщины, возглавляющие две влиятельные, социально ориентированные организации – фонд Ecobank Foundation и «Альянс африканских лидеров против малярии» (ALMA), – всеми силами стремимся к созданию процветающей, инклюзивной и устойчивой африканской экономики. Однако для достижения этой цели необходимо ускорить прогресс на пути искоренения болезней, которые продолжают истощать самый ценный ресурс нашего общества – здоровых людей. Одной из таких болезней является малярия.

Да, в последнее время Африка достигла серьёзных успехов в борьбе с малярией. С 2010 по 2015 годы, в рамках глобальной программы «Цели развития тысячелетия», уровень заболеваемости малярией (то есть число случаев новых заражений) на континенте снизился на 21%, а смертности от малярии – на 31%.

Однако малярия по-прежнему является серьёзной угрозой здоровью миллионов африканцев. По оценкам, в 2015 году 212 миллионов человек заразились малярией во всём мире, при этом 47% случаев приходится всего лишь на шесть стран Африки. Также в 2015 году, по оценкам, 429 тысяч человек, в основном дети младше пяти лет, умерли от малярии, при этом 92% этих смертей произошли в Африке, в том числе 40% – в двух африканских странах: Нигерии и Демократической республике Конго. Из этого следует, что надо срочно ускорять прогресс в данной работе и покончить с малярией навсегда.

Это и моральный, и экономический императив. Заболевания и смертность, которые можно было бы предотвратить, сковывают потенциал участия общества в столь необходимой экономической трансформации Африки. Во многих африканских странах малярия приводит к снижению темпов роста ВВП на один процентный пункт ежегодно. Это означает, что усилия по борьбе с малярией нельзя отделять от усилий, направленных на создание процветания во всей Африке.

Согласно расчётам аналитического центра Copenhagen Consensus, экономическая отдача от каждого доллара, вложенного в борьбу с малярией, достигает $36. Эти плоды могут достаться африканским странам, если они существенно повысят мобилизацию внутренних ресурсов. Частный сектор Африки, к примеру, должен сыграть ключевую роль в разработке инновационных решений для борьбы с растущей устойчивостью малярии к существующим лекарствам, а также с повышающейся устойчивостью москитов к инсектицидам. Кроме того, частный сектор может помочь устранить неэффективные звенья в управлении цепочкам поставок и в логистике, помогая улучшить систему распределения инсектицидов и москитных сеток длительного использования.

Разумеется, даже при наличии инвестиций частного сектора прогресс на пути к искоренению малярии в Африке будет неравномерным, и не в последнюю очередь потому, что разные страны находятся на разных этапах этого пути. Сенегал, где доля амбулаторных визитов, связанных с малярией, упала с 36% в 2001 году до всего лишь 3,3% в прошлом году, сейчас движется к достижению так называемой стадии пред-элиминации уже к 2020 году. Тем временем, другие африканские страны, например, Ангола и Сомали, с трудом пытаются добиться хоть какого-нибудь прогресса, как это видно из сводной таблицы ALMA с данными о проделанной работе.

Ни одна африканская страны не может одержать уверенной победы над малярией, пока эта болезнь свирепствует в соседних государствах. Малярия не признаёт государственных границ. Именно поэтому правительствам стран Африки критически важно работать вместе и использовать все доступные им средства, чтобы поставить малярию под полный контроль, перейти к стадии пред-элиминации и, в конечном итоге, элиминации, то есть ликвидации этой болезни.

ALMA представляет собой коалицию 49 глав государств и правительств стран Африки, которые добиваются искоренения малярии к 2030 году. Цель организации как раз и заключается в организации подобного сотрудничества, при этом акцент делается на подотчётности и действиях на национальном, региональном и глобальном уровнях. ALMA обеспечивает необходимые инструменты управления, в частности, сводную таблицу об отчётности и действиях, которая помогает отслеживать достигнутый прогресс, выявлять препятствия и узкие места, предлагать решения. Данные инструменты являются гибкими и адаптируемыми ко всем странам континента. Там, где необходимо, ALMA оказывает помощь в решении проблем, работая напрямую со странами при поддержке партнёров или через управленческие структуры, нацеленные на результат.

Фонд Ecobank Foundation также участвует в этой работе: его инвестиции, осуществляемые как в денежной форме, так и в форме услуг и тренингов, повышают эффект партнёрских программ Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией, реализуемых в Африке. Помогая улучшить финансовый менеджмент у получателей грантов в Нигерии, Сенегале и Южном Судане, фонд открывает дорогу для финансирования программ здравоохранения в этих странах, а сейчас фонд начинает оказывать такую поддержку также в Чаде и Замбии.

И это ещё не всё. Благодаря своей электронной финансовой платформе и широкому присутствию в Африке, фонд Ecobank Foundation начал привлекать новое финансирование для борьбы с малярией. Кроме того, он повышает уровень осведомлённости (как собственного персонала, так и других заинтересованных лиц и партнёров) о том, как можно помочь предотвратить случаи заболевания малярией, в том числе с помощью москитных сеток и поддержания чистоты окружающей среды.

Цель искоренить малярию в течение нашей жизни может звучать амбициозно, но она достижима. Работая вместе, правительства Африки и частный сектор будут способны к инвестициям и действиям, которые необходимы для искоренения этой болезни навсегда, тем самым, гарантируя рост процветания на всём континенте.