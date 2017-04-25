洛美/哈博罗内——作为非洲影响力广泛的女性领导组织——生态银行基金会和非洲领导人疟疾联盟（ALMA）——我们热衷于建设繁荣、包容、可持续的非洲经济。但实现这一目标需要加快消灭耗尽民众健康这一我们社会最宝贵财富的疾病的进度。疟疾就是这样一种疾病。

可以肯定，非洲最近在打击疟疾方面取得了重大的进步。从2010到2015年，作为全球千年发展目标的组成部分，非洲大陆的疟疾发病率（新增感染数）降低了21%，而疟疾死亡率则降低了31%。

但疟疾仍然严重威胁着数百万非洲民众的幸福。2015年，全球约有2.12亿民众感染疟疾，其中47%的病例集中在仅仅六个非洲国家。约429,000人——其中多数是五岁以下的儿童——在那一年死于疟疾，其中92%的死亡病例出现在非洲且40%发生在仅仅两个国家，尼日利亚和刚果民主共和国。因此，迫切需要加快消灭疟疾的进度——我们的目标是永远将疟疾消灭掉。

无论从道德还是经济层面都必须实现这一目标。可以预防的疾病和死亡限制了社会为非洲迫切需要的经济转型做贡献的程度。在许多非洲国家，疟疾导致国内生产总值增长每年下降一个百分点。因此，消灭疟疾与保障整个非洲繁荣的关系密不可分。

哥本哈根共识智库估算为消灭疟疾投入的每一美元能够带来36美元的经济回报。为获取这些收益，非洲国家必须大力增加国内资源调动。特别是非洲的私营部门可以在制定创新解决方案，解决疟疾对现有药物和蚊子对现有杀虫剂不断增长的耐药性方面发挥关键的作用。不仅如此，私营部门能协助改善供应链管理和物流等低效领域，从而促进杀虫剂和长效蚊帐的推广工作。

当然，即使私营部门参与投资，非洲消灭疟疾的进展仍将是不均衡的，这不仅因为不同国家的抗疟疾工作处在不同的进度。塞内加尔与疟疾相关的门诊病人从2001年的36%下降到去年的仅3.3%，现在正逐步实现到2020年疟疾的基本消除。此外，安哥拉和索马里等其他非洲国家正努力取得进展，就像非洲领导人疟疾联盟责任及行动记分卡所显示的那样。

只要邻国疟疾依然猖獗，没有哪个非洲国家可以一劳永逸的消灭这种疾病。毕竟，疟疾的传播不会顾及国境。非洲各国政府因此必须通力合作，利用所掌握的一切工具实现对疟疾的全面控制、基本消除还有最终的彻底消灭。

非洲领导人疟疾联盟由致力于在2030年前消灭疟疾的49个非洲国家和政府首脑组成，旨在通过侧重国家、地区和全球层面的责任和行动精准推进上述合作。非洲领导人疟疾联盟提供责任和行动记分卡等管理工具，这些工具有助于跟踪进度、确定障碍和瓶颈并推动解决方案的落实工作。这些工具在整个非洲大陆具有多样性和适应性。在必要的情况下，非洲领导人疟疾联盟通过伙伴合作或结果导向的管理结构一直支持各国直接应对疟疾的挑战。

生态银行基金会同样在做工作：它对现金和实物服务及培训的投资已经强化了全球基金非洲伙伴关系的影响。通过协助加强尼日利亚、塞内加尔和南苏丹捐赠接受者的财务管理能力，该基金会正在启动上述国家的医疗项目基金——并且现在正在将支持扩大到乍得和赞比亚。

此外还有许多工作要做。生态银行基金会正在通过其数字金融平台强化在非洲的存在，并为抗击疟疾的斗争提供新的资金来源。基金会同时也在提高这方面的意识，教育其自身员工和其他利益相关者如何通过蚊帐和干净的环境来支持疟疾的预防工作。

在我们有生之年消灭疟疾的目标或许听上去雄心勃勃，但却是有可能实现的。非洲政府和私营部门可以共同筹措资金并采取行动，一劳永逸的消灭疟疾——并保障整个非洲大陆更加繁荣。

翻译：Xu Binbin